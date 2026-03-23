मुठभेड़ में 25 हजार का इनामी गौ तस्कर गिरफ्तार, पैर में गोली मारकर पुलिस ने पकड़ा

पुलिस के मुताबिक, गोधना बाजार इलाके में पुलिस की टीम जांच अभियान चला रही थी। इसी दौरान कंट्रोल रूम से सूचना मिली कि दो संदिग्ध व्यक्ति मोटरसाइकिल पर सवार होकर तेजी से भाग रहे हैं। सूचना मिलने के बाद पुलिस टीम सतर्क हो गई और चौकी खुर्द क्षेत्र में घेराबंदी की गई। इस दौरान पुलिस को दो संदिग्ध आते दिखाई दिए, जिन्हें रोकने की कोशिश की गई तो उन्होंने खुद को घिरता देख पुलिस टीम पर फायरिंग कर दिया। पुलिस ने बताया की जवाबी कार्रवाई में और आत्मरक्षा में चलाई गई गोली एक बदमाश के पैर में लग गई, जिससे वह घायल होकर गिर पड़ा। इसी दौरान अंधेरे का फायदा उठाकर उसका साथी भागने में कामयाब रहा।