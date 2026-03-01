जमानत पर बाहर आए हत्यारोपी की चाकू गोदकर हत्या, शव को एक किमी तक घसीटा, एनकाउंटर में दो आरोपी गिरफ्तार

इस घटना का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें आरोपियों को रोके जाने की कोशिश के बाद आरोपी वीडियो बनाने वाले शख्स को धमकाते नजर आ रहे हैं। वायरल वीडियो में कुल 5 लोग दिख रहे हैं जो शव को घसीटते हुए गांव से बाहर ले जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि आशीष हत्या के एक मामले में जेल में बंद था और 6 महीना पहले ही छूटकर जमानत पर बाहर आया था और अपने ननिहाल पहुंचा था। घटना की जानकारी होने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मृतक के शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी।