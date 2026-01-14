चाइनीज मांझा से MBBS डॉक्टर की गर्दन कटी सड़क पर तड़प- तड़प कर मौत, धार इतनी तेज की हड्डी तक कट गई

घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और क्षेत्र का मुआयना किया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इस हादसे के बाद मृतक के परिवार में कोहराम मच गया है। प्रतिबंध के बावजूद इस तरह की लापरवाही न केवल आम लोगों बल्कि जिम्मेदार पेशे से जुड़े लोगों की जान भी ले रही है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। दोषियों पर कार्रवाई की बात कही जा रही है।