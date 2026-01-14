14 जनवरी 2026,

बुधवार

home_icon

जौनपुर

चाइनीज मांझा से MBBS डॉक्टर की गर्दन कटी सड़क पर तड़प- तड़प कर मौत, धार इतनी तेज की हड्डी तक कट गई

जौनपुर में चाइनीज मांझे की चपेट में आकर बाइक सवार MBBS डॉक्टर की दर्दनाक मौत हो गई। गर्दन इतनी गहराई तक कटी कि सड़क खून से लाल हो गई। पुलिस तत्काल डॉक्टर को अस्पताल ले गई। जहां पर मृत्यु घोषित कर दिया गया।

जौनपुर

image

Mahendra Tiwari

Jan 14, 2026

डॉक्टर के पिता जानकारी देते फोटो सोर्स पत्रिका

डॉक्टर के पिता जानकारी देते फोटो सोर्स पत्रिका

जौनपुर में चाइनीज मांझे की खतरनाक धार ने एक युवा एमबीबीएस डॉक्टर की जान ले ली। बाइक से घर लौटते समय हुए इस दर्दनाक हादसे ने न सिर्फ एक परिवार को उजाड़ दिया। बल्कि चाइनीज मांझे पर रोक के बावजूद हो रहे इसके इस्तेमाल पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में बुधवार को एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। जहां चाइनीज मांझे की चपेट में आने से एक एमबीबीएस डॉक्टर की मौत हो गई। यह हादसा लाइन बाजार थाना क्षेत्र के प्रसाद चौराहे के पास दोपहर करीब 12:30 बजे हुआ। डॉक्टर बाइक से अपने काम निपटाकर घर की ओर लौट रहे थे। तभी अचानक सड़क पर फैला चाइनीज मांझा उनकी गर्दन में फंस गया।

सड़क खून से लाल हो गई, डॉक्टर दर्द से तड़पते हुए नीचे गिर पड़ा

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, मांझे की धार इतनी तेज थी कि डॉक्टर की गर्दन गंभीर रूप से कट गई। कुछ ही पलों में उनकी गर्दन से तेज़ी से खून बहने लगा। सड़क खून से लाल हो गई। डॉक्टर दर्द से तड़पते हुए बाइक से नीचे गिर पड़े। आसपास मौजूद लोग घटना देखकर घबरा गए और तुरंत एंबुलेंस को सूचना दी।

अस्पताल पहुंचते- पहुंचते डॉक्टर ने दम तोड़ दिया

स्थानीय लोगों की मदद से घायल डॉक्टर को तत्काल जिला अस्पताल ले जाया गया। हालांकि, अत्यधिक रक्तस्राव और गंभीर चोटों के कारण डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। मृतक की पहचान केराकत क्षेत्र के रहने वाले डॉक्टर समीर के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि वह जौनपुर में किसी निजी कार्य से आए थे। लौटते समय यह हादसा हो गया।

प्रतिबंध के बावजूद बिक रहा चाइनीस मांझा

घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और क्षेत्र का मुआयना किया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इस हादसे के बाद मृतक के परिवार में कोहराम मच गया है। प्रतिबंध के बावजूद इस तरह की लापरवाही न केवल आम लोगों बल्कि जिम्मेदार पेशे से जुड़े लोगों की जान भी ले रही है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। दोषियों पर कार्रवाई की बात कही जा रही है।

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

14 Jan 2026 04:22 pm

Published on:

14 Jan 2026 03:37 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Jaunpur / चाइनीज मांझा से MBBS डॉक्टर की गर्दन कटी सड़क पर तड़प- तड़प कर मौत, धार इतनी तेज की हड्डी तक कट गई

