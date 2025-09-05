कमाई 15 हजार… महीने का टर्नओवर 24 करोड़, 4.42 करोड़ का GST नोटिस, मजदूर का चकराया सिर

रोहित सरोज ने बताया कि उनके साथ धोखाधड़ी की गई है। काफी समय पहले एक अज्ञात नंबर से उन्हें फोन आया था। कॉल करने वाले ने खुद को दूर का रिश्तेदार बताया और नौकरी दिलाने का लालच दिया। इसी बहाने उसने आधार कार्ड, पैन कार्ड और अन्य दस्तावेज मंगवाए। इतना ही नहीं, फोन पर आया ओटीपी भी उससे ले लिया। रोहित को उम्मीद थी कि नौकरी मिलेगी, लेकिन लंबे समय तक कुछ नहीं हुआ। अब अचानक करोड़ों की जीएसटी नोटिस आकर पूरा सच सामने आ गया।