फर्जी IAS गिरफ्तार, 6 गाड़ियों पर नीली बत्ती लगाकर घूम रहा था, ID कार्ड भी बरामद

इंस्पेक्टर ने बताया कि जब उसने फर्जी IAS की कार रुकवाई तो वह उसपर रौंब गांठने लगा और अपने झांसे में लेने की कोशिश की। इसके साथ ही उसने कई वरिष्ठ अधिकारियों के नाम भी बताए, और अपनी जान पहचान बताने लगा। लेकिन, इस्पेक्टर नहीं माना और उसने कार की बाकायदा तलाशी ली। तलाशी लेने पर फर्जी IAS की कार से एक आईडी कार्ड और सचिवालय के कुछ पास मिले। आरोपी के पास से कार के जाली पेपर और ड्राइविंग लाइसेंस भी मिला। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि आरोपी से पूछताछ जारी है। सूत्रों के अनुसार फर्जी IAS राज्य सरकार के कई कार्यक्रमों में भी जा चुका है।