लखनऊ

फर्जी IAS गिरफ्तार, 6 गाड़ियों पर नीली बत्ती लगाकर घूम रहा था, ID कार्ड भी बरामद

लखनऊ पुलिस ने एक फर्जी IAS को गिरफ्तार किया। फर्जी IAS 6 गाड़ियों का काफिला लेकर नीली बत्ती लगाकर चमचमाते हुए जा रहा था। इसी बीच शक के आधार पर एक इंस्पेक्टर ने उसे रोक लिया।

लखनऊ

Avaneesh Kumar Mishra

Sep 03, 2025

लखनऊ में फर्जी IAS को किया गया गिरफ्तार, PC- UP Police

लखनऊ : लखनऊ में एक फर्जी IAS को गिरफ्तार किया है। यह फर्जी IAS 6 गाड़ियों का काफिला लेकर घूम रहा था। आरोपी के पास से 5 गाड़ियां बरामद की गई हैं बताया जा रहा है कि इस फर्जी IAS के पास से आईडी कार्ड बरामद हुआ है। गाड़ियों पर चमचमाती हुई नीली बत्तियां लगी हुईं थी। फर्जी IAS को वजीरगंज पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इंस्पेक्टर राजेश कुमार त्रिपाठी के मुताबिक गिरफ्तार आरोपी नोएडा सेक्टर 35 गरिमा विहार का रहने वाला सौरभ त्रिपाठी है।

फर्जी IAS कार की पिछली सीट पर बैठा मिला

इंस्पेक्टर ने बताया कि वजीरगंज स्थित कारगिल पार्क के पास बुधवार सुबह वाहन चेकिंग कर रही थी। तभी उन्हें एक संदिग्ध कार दिखी। रुकवाने पर देखा कि ड्राइविंग सीट पर चालक था। जबकि पिछली सीट पर आरोपी सौरभ बैठा था। कार में लाल-नीली बत्ती भी थी। आरोपी मूलरूप से मऊ के सराय लखंसी का रहने वाला है। इसका एक घर गोमतीनगर विस्तार स्थित शालीमार वन वर्ड में भी है।

संदेह होने पर की चेकिंग

इंस्पेक्टर ने बताया कि जब उसने फर्जी IAS की कार रुकवाई तो वह उसपर रौंब गांठने लगा और अपने झांसे में लेने की कोशिश की। इसके साथ ही उसने कई वरिष्ठ अधिकारियों के नाम भी बताए, और अपनी जान पहचान बताने लगा। लेकिन, इस्पेक्टर नहीं माना और उसने कार की बाकायदा तलाशी ली। तलाशी लेने पर फर्जी IAS की कार से एक आईडी कार्ड और सचिवालय के कुछ पास मिले। आरोपी के पास से कार के जाली पेपर और ड्राइविंग लाइसेंस भी मिला। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि आरोपी से पूछताछ जारी है। सूत्रों के अनुसार फर्जी IAS राज्य सरकार के कई कार्यक्रमों में भी जा चुका है।

Published on:

03 Sept 2025 08:02 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / फर्जी IAS गिरफ्तार, 6 गाड़ियों पर नीली बत्ती लगाकर घूम रहा था, ID कार्ड भी बरामद

