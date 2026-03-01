बेटियों का ‘डबल धमाका’, एक ही घर की ननद-भाभी ने पास की PCS परीक्षा, अब संभालेंगी बड़ी कमान

उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) ने रविवार की आधी रात को सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा (पीसीएस) परीक्षा-2024 का अंतिम चयन परिणाम घोषित कर दिया। इस बार के नतीजों ने 'महिला सशक्तिकरण' की नई इबारत लिखी है, जहां मेरिट लिस्ट के शीर्ष 7 स्थानों में से 6 पर बेटियों ने कब्जा किया है। 947 पदों के मुकाबले 932 पदों पर चयनित हुए अभ्यर्थियों में नेहा पांचाल टॉपर रहीं। उत्तर प्रदेश की अनन्या त्रिवेदी को दूसरा स्थान मिला।