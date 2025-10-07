100 रुपए के लिए दोस्त को मार डाला, शराब के लिए दिया था पैसा… मांगने पर हुआ कांड

पसेवा गांव के अरविंद चौहान (38) खेती-बाड़ी से गुजारा करते थे। 14 साल पहले पराउगंज की गुड़िया से शादी हुई थी। अरविंद के तीन बच्चे हैं, अर्जुन (12), अमृत (8) और कृष्ण (5)। चार भाइयों में तीसरे नंबर के अरविंद के बड़े भाई विनोद व प्रमोद गुजरात में मजदूरी करते हैं, जबकि सबसे छोटा प्रवीण दुबई में काम करता है। गांववालों का कहना है, अरविंद और मुकेश की दोस्ती तो बचपन से थी। साथ खाना-पीना, साथ आना-जाना—दोनों का एक-दूसरे पर जान छिड़कते थे। लेकिन, कुछ दिनों पहले अरविंद का पैर फ्रैक्चर हो गया। चलना-फिरना मुश्किल। इसी बीच दोस्ती में दरार आ गई।