जौनपुर

100 रुपए के लिए दोस्त को मार डाला, शराब के लिए दिया था पैसा… मांगने पर हुआ कांड

जौनपुर में एक दोस्त ने 100 रुपए के लिए दोस्त की हत्या कर दी। युवक ने दोस्त को शराब लाने के लिए पैसा दिया था। लेकिन, वह लेकर नहीं आया तो उसने पैसा वापस मांगा, इसी बात पर गुस्सा होकर उसने हत्या कर दी।

2 min read

जौनपुर

image

Avaneesh Kumar Mishra

Oct 07, 2025

जौनपुर : जौनपुर में एक दोस्त ने 100 रुपए के लिए दोस्त की हत्या कर दी। युवक की पत्नी चीखती रही, लेकिन आरोपी सिर पर पैर रखकर घूंसों की बौछार करता रहा। मरने तक न रुका, जब उसे लगा कि युवक मर गया तो वह फरार हो गया। पत्नी अधमरे पति को लेकर सीएचसी गई। लेकिन पति ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। हलांकि पुलिस ने आरोपी को अगली सुबह दबोच लिया।

पसेवा गांव के अरविंद चौहान (38) खेती-बाड़ी से गुजारा करते थे। 14 साल पहले पराउगंज की गुड़िया से शादी हुई थी। अरविंद के तीन बच्चे हैं, अर्जुन (12), अमृत (8) और कृष्ण (5)। चार भाइयों में तीसरे नंबर के अरविंद के बड़े भाई विनोद व प्रमोद गुजरात में मजदूरी करते हैं, जबकि सबसे छोटा प्रवीण दुबई में काम करता है। गांववालों का कहना है, अरविंद और मुकेश की दोस्ती तो बचपन से थी। साथ खाना-पीना, साथ आना-जाना—दोनों का एक-दूसरे पर जान छिड़कते थे। लेकिन, कुछ दिनों पहले अरविंद का पैर फ्रैक्चर हो गया। चलना-फिरना मुश्किल। इसी बीच दोस्ती में दरार आ गई।

गुड़िया ने रोते-रोते बताया, 'सोमवार दोपहर मुकेश मिलने आया। पति ने 100 रुपए दिए, शराब लाने को कहा। मुकेश रुपए लेकर गया, लेकिन खाली हाथ लौटा। पैसे मांगे तो गाली-गलौज शुरू। मुकेश गुस्से में चला गया। रात के 11 बजे अचानक दरवाजा खटखटाया। अरविंद बाहर तख्त पर लेटे थे, पैर दर्द से तड़प रहे थे। मुकेश गालियां बकता हुआ पहुंचा और सीधा पैरों पर लातें ठोकने लगा। अरविंद को मुंह के बल गिरा दिया, फिर सिर पर पैर रखकर मुक्कों की बारिश। चीखें निकल पड़ीं- 'बचाओ, मार डालेगा!'

पति को नहीं बचा पाई पत्नी

आवाज सुनकर गुड़िया, भाभी मनीषा और भतीजी अर्चना दौड़ पड़ीं। देखा तो मुकेश अरविंद के सिर पर पैर दबाए, घूंसों से चेहरा लहूलुहान। महिलाएं गिड़गिड़ाईं, 'छोड़ दो… पैर टूटा है, मर जाएगा!' लेकिन मुकेश रुका ही नहीं। गालियां बकते हुए धक्का देकर महिलाओं को पीछे हटाया। इतने में पड़ोसी जुटे, तो फरार हो गया।

परिजन अरविंद को केराकत सीएचसी ले गए। डॉक्टरों ने हालत गंभीर बताकर जिला अस्पताल रेफर किया। लेकिन सड़क पर ही आखिरी सांसें ले लीं। शव पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा गया। अरविंद के परिजनों ने मुकेश पर हत्या का केस दर्ज करवाया।

केराकत पुलिस ने रात में छापेमारी की। मंगलवार सुबह मुकेश को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया। सीओ अजीत कुमार रजक ने बताया, 'परिजनों की शिकायत पर आरोपी को पकड़ लिया। प्रारंभिक पूछताछ में शराब के नशे और पुरानी रंजिश का पता चला। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आने पर साफ हो जाएगा। गांव में सनसनी फैल गई है, पूरे मामले की गहन जांच चल रही।'

Published on:

07 Oct 2025 03:59 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Jaunpur / 100 रुपए के लिए दोस्त को मार डाला, शराब के लिए दिया था पैसा… मांगने पर हुआ कांड

