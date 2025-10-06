Patrika LogoSwitch to English

लखीमपुर खेरी

लखीमपुर में किसान को खा गया तेंदुआ, खेत में मिला क्षत-विक्षत, अफसरों पर भड़के विधायक

Leopard ate farmer : लखीमपुर में पशुओं के लिए चारा लेने गए किसान को तेंदुआ खा गया। किसान गन्ने के खेत में घास काट रहा था। तभी घात लगाए तेंदुआ ने उस पर हमला कर दिया।

लखीमपुर खेरी

Avaneesh Kumar Mishra

Oct 06, 2025

लखीमपुर में तेंदुआ एक किसान को खा गया। किसान पशुओं के लिए खेत से चारा लेने गया था। इसी बीच घात लगाए बैठे तेंदुए ने उसपर हमला कर दिया। तेंदुए ने किसान के सिर को नोंच डाला। एक पैर चबा गया। तलाश करने पर परिजनों को जंगल की तरफ शव मिला।

मामला लखीमपुर खीरी जिले के धौरहरा वन रेंज अंतर्गत लोकईपुरवा का है। यहां का किसान मुन्नालाल अपने मवेशियों के लिए चारा लेने के लिए खेत की तरफ गया हुआ था। वह घर से लगभग एक किलोमीटर दूर पड़ोसी गांव पंडितपुरवा में शंकर नाम के किसान के खेत में घास काट रहा था। इसी वक्त तेंदुए ने उस पर हमला कर दिया।

मुन्नालाल की पत्नी रेखा देवी ने बताया कि उनके पति सुबह 7 बजे घास काटने के लिए खेत में गया था। दोपहर 12 बजे तक मुन्नालाल घर वापस नहीं आए तो परिजनों ने तलाश शुरू की। दोपहर दो बजे घर से एक किलोमीटर दूर शव मिला। दाहिना पैर तेंदुआ खा गया था।

लाश देखते ही परिजन बेसुध हो गए। सूचना पर कोतवाली धौरहरा से दरोगा रूद्र प्रकाश पांडे, सिपाही संजीव और वन विभाग के रेंजर नृपेंद्र चतुर्वेदी, वन रक्षक राजेश दीक्षित, दरोगा नरेंद्र सिंह पहुंचे। ग्रामीणों ने टीम को घेर लिया। हंगामा करने लगे।

शाम 5 बजे ग्रामीणों से मिलने पहुंचे विधायक

सूचना मिलने पर शाम 5 बजे धौरहरा विधायक विनोद शंकर अवस्थी लोकईपुरवा गांव पहुंचे। उन्होंने ग्रामीणों को शांत कराया। विधायक ने वन विभाग को फटकार लगाते हुए तत्काल पिंजरा लगाने और धरपकड़ करने को कहा। उन्होंने कहा- इस मौत का हिसाब कौन देगा। पकड़ने को कहते हैं तो बोला जाता है कि लखनऊ से परमिशन ले रहे हैं। तेंदुआ आदमखोर हो गया है। इसे तुरंत पकड़िए। जब तक तेंदुआ पकड़ा नहीं जाता, यहां से कोई भी अधिकारी-कर्मचारी नहीं हिलेगा।

किसान मुन्नालाल के हैं 5 बच्चे

मृतक मुन्नालाल के परिवार में उसकी पत्नी पूजा देवी (30 वर्ष) और पांच छोटे-छोटे बच्चे हैं, जिनमें सबसे बड़ी बेटी क्रांति देवी (14) है। इसके बाद सुनील कुमार (9), प्रीति देवी (6), और रवि (4) हैं। मुन्नालाल खेती बाड़ी करके इनका भरण-पोषण करता था। घर का इकलौता कमाने वाला था।

लखीमपुर में किसान को खा गया तेंदुआ, खेत में मिला क्षत-विक्षत, अफसरों पर भड़के विधायक

लखीमपुर खेरी

उत्तर प्रदेश

