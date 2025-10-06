लखीमपुर में किसान को खा गया तेंदुआ, खेत में मिला क्षत-विक्षत, अफसरों पर भड़के विधायक

सूचना मिलने पर शाम 5 बजे धौरहरा विधायक विनोद शंकर अवस्थी लोकईपुरवा गांव पहुंचे। उन्होंने ग्रामीणों को शांत कराया। विधायक ने वन विभाग को फटकार लगाते हुए तत्काल पिंजरा लगाने और धरपकड़ करने को कहा। उन्होंने कहा- इस मौत का हिसाब कौन देगा। पकड़ने को कहते हैं तो बोला जाता है कि लखनऊ से परमिशन ले रहे हैं। तेंदुआ आदमखोर हो गया है। इसे तुरंत पकड़िए। जब तक तेंदुआ पकड़ा नहीं जाता, यहां से कोई भी अधिकारी-कर्मचारी नहीं हिलेगा।