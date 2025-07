सपा सांसद प्रिया सरोज का पलटवार, प्रवचन में नफरत का पाठ पढ़ा रहे हैं बाबा? अखिलेश पर अनिरुद्धाचार्य की टिप्पणी से भड़कीं

Priya Saroj got angry with Aniruddhacharya comment on Akhilesh: समाजवादी पार्टी की युवा सांसद प्रिया सरोज ने मशहूर कथावाचक अनिरुद्धाचार्य पर करारा पलटवार किया है। मामला समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर दिए गए कथित बयान से जुड़ा है। सांसद प्रिया सरोज ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल 'एक्स' (पूर्व ट्विटर) पर अनिरुद्धाचार्य के बयान को लेकर तीखी प्रतिक्रिया दी और सवाल दागा - "क्या आप यही सब अपने प्रवचन में सिखाते हैं?"