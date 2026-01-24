MBBS में आरक्षण पाने की सनक: छात्र ने खुद काट लिया अपना पैर, रची हमले की झूठी कहानी; ऐसे खुला राज

उत्तर प्रदेश के जौनपुर में एक युवक के डॉक्टर बनने के जुनून की ऐसी घटना सामने आई जिसे आम लोगों के साथ पुलिस को भी झकझोर कर रख दिया। एमबीबीएस में प्रवेश के लिए नीट की तैयारी कर रहे युवक ने विकलांग आरक्षण का लाभ उठाने के लिए खुद ही अपना पंजा काट डाला और हमले की घटना बताकर इसे छुपाने की कोशिश की। पुलिस ने तहकीकात की तो युवक की गर्लफ्रेंड के राज खोलने पर सामने आई हकीकत से पुलिस अधिकारी भी सकते में आ गए।