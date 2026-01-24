24 जनवरी 2026,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जौनपुर

MBBS में आरक्षण पाने की सनक: छात्र ने खुद काट लिया अपना पैर, रची हमले की झूठी कहानी; ऐसे खुला राज

जौनपुर में MBBS में प्रवेश पाने की खौफनाक सनक! नीट की तैयारी कर रहे छात्र ने विकलांग आरक्षण के लिए ग्राइंडर से अपना ही पंजा काट दिया और हमले की झूठी कहानी रची। जानिए प्रेमिका के एक खुलासे ने कैसे खोल दी इस आत्मघाती साजिश की पोल।

2 min read
Google source verification

जौनपुर

image

Satya Brat Tripathi

Jan 24, 2026

up police

उत्तर प्रदेश पुलिस (प्रतीकात्मक तस्वीर)

उत्तर प्रदेश के जौनपुर में एक युवक के डॉक्टर बनने के जुनून की ऐसी घटना सामने आई जिसे आम लोगों के साथ पुलिस को भी झकझोर कर रख दिया। एमबीबीएस में प्रवेश के लिए नीट की तैयारी कर रहे युवक ने विकलांग आरक्षण का लाभ उठाने के लिए खुद ही अपना पंजा काट डाला और हमले की घटना बताकर इसे छुपाने की कोशिश की। पुलिस ने तहकीकात की तो युवक की गर्लफ्रेंड के राज खोलने पर सामने आई हकीकत से पुलिस अधिकारी भी सकते में आ गए।

पुलिस के अनुसार सूरज भास्कर नाम के युवक ने गत 18 जनवरी को सूचना दी थी कि कुछ लोगों ने उस पर हमला कर जोरदार मारपीट की जिससे वह बेहोश हो गया। उसे होश आया तो उसका बाएं पैर का पंजा कटा हुआ था और वह खून से लथपथ था। पुलिस ने हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कर करीब एक दर्जन लोगों से पूछताछ की लेकिन कोई सुराग नहीं लगा।

बार-बार बयान बदलने से शक

गहन पूछताछ में सूरज बार-बार बयान बदलने लगा तो पुलिस को शक हुआ। मोबाइल कॉल डिटेल से पुलिस को उसकी गर्लफ्रेंड का पता चला। पुलिस ने गर्लफ्रेंड से पूछताछ की तो सारा राज खुल गया। पुलिस उपअधीक्षक गोल्डी गुप्ता के अनुसार पूछताछ में गर्लफ्रेंड ने कहा कि सूरज बीफार्मा है और किसी भी हाल में 2026 में एमबीबीएस में प्रवेश लेना चाहता था।

विकलांग आरक्षण कोटे का लाभ लेने के लालच में उसने ऐसा कदम उठाया। बाद में सूरज ने भी यह बात स्वीकार कर ली। गुप्ता ने उससे पूछताछ के आधार पर बताया कि सूरज ने दर्द से बचने के लिए पहले इंजेक्शन लगाए और बाद में ग्राइंडर से पंजे का आगे का हिस्सा काट दिया। केवल एडी बची।

फर्जी प्रमाण पत्र बनाने में विफल रहने पर रची साजिश

पुलिस के अनुसार गत अक्टूबर में सूरज ने वाराणसी के बीएचयू अस्पताल में विकलांगता का फर्जी प्रमाण पत्र हासिल करने का प्रयास किया था। वह इसमें सफल नहीं हो पाया तो उसने अपना ही पंजा काटकर विकलांग प्रमाण पत्र लेने की साजिश कर जान जोखिम में डाली।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

24 Jan 2026 05:13 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Jaunpur / MBBS में आरक्षण पाने की सनक: छात्र ने खुद काट लिया अपना पैर, रची हमले की झूठी कहानी; ऐसे खुला राज

बड़ी खबरें

View All

जौनपुर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

शादी कर युवक से लाखों की ठगी…फर्जी दुल्हन फरार, गिरोह के चार सदस्य गिरफ्तार

Up news, jaunpur
जौनपुर

जब सांसद प्रिया सरोज मंच पर हुई असहज…युवक ने पहले छुआ पैर, फिर …

Up news, jaunpur
जौनपुर

चाइनीज मांझा से MBBS डॉक्टर की गर्दन कटी सड़क पर तड़प- तड़प कर मौत, धार इतनी तेज की हड्डी तक कट गई

डॉक्टर के पिता जानकारी देते फोटो सोर्स पत्रिका
जौनपुर

BJP ज्वाइन करेंगे बाहुबली धनंजय सिंह? जानें ताजा समीकरण का मतलब

क्या धनंजय सिंह 2029 से पहले बीजेपी का दामन थामेंगे?
जौनपुर

ना झगड़ा, ना केस: पति ने खुद कराई पत्नी और प्रेमी की शादी, कचहरी व मंदिर बना गवाह

फोटो सोर्स वायरल वीडियो के स्क्रीनशॉट से
जौनपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

मनोरंजन

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.