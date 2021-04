कोरोना के डर से ग्रामीणों ने नहीं करने दिया अंतिम संस्कार, पत्नी का शव साइकिल पर लेकर भटकता रहा बुजुर्ग

यूपी के जौनपुर में कोरोना डर से गांव वालों ने एक बुजुर्ग को उसकी पत्नी का अंतिम संस्कार नहीं करने दिया (Villagers Stop Cremation of Woman)। बुजुर्ग साइकिल पर पत्नी का शव (Dead body on bicycle) लेकर भटकता रहा। बाद में पुलिस ने पहुंचकर अंतिम संस्कार (Police Help For Cremation) कराया।