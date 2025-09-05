’10 हजार’ की रिश्वत लेते ‘स्टेट बैंक का असिस्टेंट मैनेजर’ और हाउसकीपर रंगे हाथों पकड़ाए, लोकायुक्त की बड़ी कार्रवाई

MP News: मध्यप्रदेश में रिश्वतखोरी के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। गुरुवार को लोकायुक्त इंदौर ने कार्रवाई करते हुए झाबुआ जिले के थांदला से भारतीय स्टेट बैंक खवासा शाखा के असिस्टेंट मैनेजर और हाउसकीपर को रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा है।
दरअसल, ग्राम नरसिंगपाड़ा के किराना व्यापारी पंकेश सिंगाड़ ने लोन के लिए ऑनलाइन आवेदन किया था। इसके बाद 27 जून को आवेदन असिस्टेंट मैनेजर ऋषभ शुक्ला को सौंपा दिया था। इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए हाउसकीपर हीरालाल लोहार ने लोन पास करवाने की बात कहकर, असिस्टेंट मैनेजर ऋषभ शुक्ला के पास ले गया और वहां 40 हजार रुपए की मांग की।
इसके बाद व्यापारी पंकेश सिंगाड ने लोकायुक्त में शिकायत कर दी। जिसके बाद गुरुवार की सुबह हीरालाल लोहार को लोकायुक्त ने 10 हजार रुपए की रिश्वत लेते पकड़ लिया। इसमें असिस्टेंट मैनेजर ऋषभ शुक्ला संलिप्तता के भी सामने आई है। लोकायुक्त ने दोनों आरोपियों पर भ्रष्टाचार निवारण संशोधन अधिनियम 2018 की धारा 7 एवं बीएनएस 61(2) के तहत प्रकरण दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।