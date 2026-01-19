एमपी के झाबुआ में बड़ा हादसा, मेले में धड़ाम से गिरा बच्चों से खचाखच भरा झूला, मची चीखपुकार

Jhabua- एमपी के झाबुआ में बड़ा हादसा हुआ। यहां एक मेले में बच्चों से खचाखच भरा झूला टूट कर गिर गया। झूला गिरते ही मौके पर घायल बच्चों की चीखपुकार मच गई। झाबुआ के उत्कृष्ट स्कूल मैदान में चल रहे ‘महाराज नो मेलो’ में यह हादसा हुआ। यहां लगा नाव-ड्रैगन झूला अचानक धड़ाम से गिर गया। दुर्घटना में झूले में सवार सरकारी एक्सीलेंस स्कूल के 14 छात्र-छात्राएं घायल हो गए। इनमें दो छात्राओं को ज्यादा चोट आईं। सभी घायल बच्चों को अस्पताल भेजा गया। सूचना मिलते ही घायलों के परिजन अस्पताल पहुंचे जबकि जिला शिक्षा अधिकारी व एसडीएम भी मौके पर पहुुंचे।