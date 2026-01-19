19 जनवरी 2026,

सोमवार

झाबुआ

एमपी के झाबुआ में बड़ा हादसा, मेले में धड़ाम से गिरा बच्चों से खचाखच भरा झूला, मची चीखपुकार

Jhabua- ज्यादा लोगों को बैठा दिया जिससे झूला टूटकर नीचे गिर पड़ा। कई बच्चे घायल हो गए।

झाबुआ

image

deepak deewan

Jan 19, 2026

Swing packed with children collapses at a fair in Jhabua

Swing packed with children collapses at a fair in Jhabua

Jhabua- एमपी के झाबुआ में बड़ा हादसा हुआ। यहां एक मेले में बच्चों से खचाखच भरा झूला टूट कर गिर गया। झूला गिरते ही मौके पर घायल बच्चों की चीखपुकार मच गई। झाबुआ के उत्कृष्ट स्कूल मैदान में चल रहे ‘महाराज नो मेलो’ में यह हादसा हुआ। यहां लगा नाव-ड्रैगन झूला अचानक धड़ाम से गिर गया। दुर्घटना में झूले में सवार सरकारी एक्सीलेंस स्कूल के 14 छात्र-छात्राएं घायल हो गए। इनमें दो छात्राओं को ज्यादा चोट आईं। सभी घायल बच्चों को अस्पताल भेजा गया। सूचना मिलते ही घायलों के परिजन अस्पताल पहुंचे जबकि जिला शिक्षा अधिकारी व एसडीएम भी मौके पर पहुुंचे।

झाबुआ (Jhabua) स्कूल ग्राउंड में यह मेला चल रहा है। बताया जा रहा है कि ड्रैगन झूला में ज्यादा लोगों को बैठा दिया गया था जिससे यह टूटकर नीचे गिर पड़ा। इससे झूले में बैठे बच्चे घायल हो गए। हादसे के बाद मेले में अफरा-तफरी मच गई। संयोगवश कोई हताहत नहीं हुआ। किसी को गंभीर चोटें भी नहीं आई। घायल बच्चों को झाबुआ जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है।

ज्यादा लोगों को बैठाने से झूला भार नहीं सह सका और टूट गया

प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि ज्यादा लोगों को बैठाने से झूला भार नहीं सह सका और टूट गया। मेले में चीख पुकार मच गई।सूचना मिलते ही एसपी डॉ. शिवदयाल सिंह मौके पर पहुंचे और व्यवस्थाओं की जांच शुरू कराई। पुलिस ने पंचनामा बनाकर कार्रवाई शुरू कर दी।

कलेक्टर ने हादसे के जिम्मेदारों पर कार्रवाई की बात कही

कलेक्टर नेहा मीणा ने हादसे के जिम्मेदारों पर कार्रवाई की बात कही। उन्होंने बताया कि हादसे में दो छात्राओं को ज्यादा चोटें आई जिन्हें जरूरत पड़ने पर आईसीयू में भर्ती कराया जाएगा।

19 Jan 2026 08:17 pm

