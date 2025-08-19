Rajasthan Rain: 30 मिनट की अतिभारी बारिश से घरों में घुसा पानी, टूटे संपर्क, 1 युवक की दर्दनाक मौत

बांसवाड़ा के कुशलगढ़ क्षेत्र के टिमेड़ाबड़ा गांव में तेज बारिश के दौरान खेत में काम कर रहे किसान की आकाशीय बिजली गिरने से मौत हो गई। ग्राम पंचायत टिमेड़ाबड़ा के कोटड़ा निवासी रमणलाल डामोर पुत्र कलसिंह डामोर खेत में खाद डाल रहे थे। करीब शाम चार बजे अचानक गर्जना के साथ बिजली गिरी और वह मौके पर ही बेसुध हो गए। परिजन व ग्रामीण उन्हें कुशलगढ़ अस्पताल ले गए जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित किया। शव मोर्चरी में रखा गया है। ग्रामीणों ने प्रशासन से मृतक परिवार को मुआवजा देने की मांग की है।