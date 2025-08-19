Patrika LogoSwitch to English

झालावाड़

Rajasthan Rain: 30 मिनट की अतिभारी बारिश से घरों में घुसा पानी, टूटे संपर्क, 1 युवक की दर्दनाक मौत

Mausam Update: भारी बरसात होने से गांव में भी जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया। गांव का बिंदलाई, मोतीपुरा व देवरी से सड़क संपर्क भी टूट गया।

झालावाड़

Akshita Deora

Aug 19, 2025

गांव समराई में सड़कों पर पानी भर जाने से लोगों को ट्रैक्टर में बिठाकर सुरक्षित घर पहुंचाते हुए (फोटो: पत्रिका)

Very Heavy Rain In Jhalawar: झालावाड़ के झालरापाटन पंचायत समिति की ग्राम पंचायत समराई में सोमवार दोपहर हुई मूसलाधार बरसात से जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया। दोपहर 3 से 3:30 बजे तक मात्र आधे घंटे की बरसात से नाले का पानी सड़कों पर भर गया। नाले की निकासी अवरुद्ध होने से खेतों का पानी आबादी क्षेत्र में घुस आया और सड़कों पर घुटनों तक पानी जमा हो गया।

पानी का बहाव इतना तेज था कि छोटे वाहन और एक जगह से दूसरी जगह पैदल आवाजाही बंद हो गई। इस दौरान गांव का बिंदलाई, मोतीपुरा, देवरी से सड़क संपर्क टूट गया। भारी बरसात होने से गांव में भी जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया। गांव का बिंदलाई, मोतीपुरा व देवरी से सड़क संपर्क भी टूट गया। इस दौरान गांव के ही समाजसेवी जुगल पाटीदार ने राहगीरों की मदद की और उन्हें पानी से निकालकर सुरक्षित घरों तक पहुंचाया।

आकाशीय बिजली गिरने से किसान की मौत

बांसवाड़ा के कुशलगढ़ क्षेत्र के टिमेड़ाबड़ा गांव में तेज बारिश के दौरान खेत में काम कर रहे किसान की आकाशीय बिजली गिरने से मौत हो गई। ग्राम पंचायत टिमेड़ाबड़ा के कोटड़ा निवासी रमणलाल डामोर पुत्र कलसिंह डामोर खेत में खाद डाल रहे थे। करीब शाम चार बजे अचानक गर्जना के साथ बिजली गिरी और वह मौके पर ही बेसुध हो गए। परिजन व ग्रामीण उन्हें कुशलगढ़ अस्पताल ले गए जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित किया। शव मोर्चरी में रखा गया है। ग्रामीणों ने प्रशासन से मृतक परिवार को मुआवजा देने की मांग की है।

Published on:

19 Aug 2025 07:28 am

Hindi News / Rajasthan / Jhalawar / Rajasthan Rain: 30 मिनट की अतिभारी बारिश से घरों में घुसा पानी, टूटे संपर्क, 1 युवक की दर्दनाक मौत

