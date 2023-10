दशहरा उत्सव आज : ढाल व तलवार चलाएगा रावण, 51 फीट ऊंचा रावण दहन होगा

Submitted by:

झालावाड़Published: Oct 24, 2023

झालावाड़ में दशहरा उत्सव की तैयारियां जोरों पर हैं। शहर के राडी के बालाजी मैदान में 51 फीट ऊंचे रावण दहन की तैयारी की जा रही है। रावण का पुतला बांरा जिले के छीपाबड़ौद के कारीगरों ने बनाया है। पुतले को सोने का मुकुट पहनाया गया है और इसमें ढाल व तलवार चलाने की व्यवस्था की गई है।

51-foot tall Ravana effigy to be burnt in Jhalawar