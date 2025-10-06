सच हुई मौसम विभाग की लेटेस्ट भविष्यवाणी, शुरू हो गई राजस्थान में तूफानी बारिश, कल इन 12 जिलों के लिए अलर्ट जारी

फोटो: पत्रिका
IMD Double Alert: मौसम विभाग ने आज के लिए ओले गिरने और तूफानी बारिश होने का अलर्ट जारी किया था। ऐसे में विभाग की भविष्यवाणी सही साबित हो गई है। अलवर, जयपुर, कोटा, बारां, झालवाड़ समेत कई जिलों में तूफानी बारिश शुरू हो गई। जिसके साथ ही मौसम विभाग ने अगले 3 घंटे के लिए डबल अलर्ट भी जारी कर दिया है। जिसमें ऑरेंज और येलो अलर्ट शामिल है।
जयपुर, अलवर, दौसा, सीकर, अजमेर, टोंक, भरतपुर, चूरू, जिलों और आसपास के क्षेत्रों में अलग-अलग स्थानों पर मेघगर्जन के साथ तूफानी हल्की से मध्यम और भारी बारिश होने के साथ आकाशीय बिजली गिरने की संभावना जताई है। साथ ही मेघगर्जन के समय सुरक्षित स्थान पर शरण लेने, पेड़ों के नीचे शरण ना लेने और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के प्लग निकालने के बाद मौसम सामान्य होने की प्रतीक्षा करने की अपील की है।
वहीं नागौर, भीलवाड़ा, झुंझुनूं, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, करौली, बूंदी सवाईमाधोपुर, बाडमेर जिलों और आसपास के क्षेत्रों में अलग-अलग स्थानों पर मेघगर्जन के साथ हल्की बारिश और 30KMPH की स्पीड से हवाएं चलने और आकाशीय बिजली गिरने की संभावना जताई है।
मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार, मानसून की विदाई के बाद बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में बने निम्न दबाव क्षेत्र के प्रभाव से बारिश की संभावना बनी रहेगी। 7 अक्टूबर के बाद ही बारिश का सिलसिला थमेगा।
अधिकतम तापमान में नहीं, लेकिन न्यूनतम तापमान में दो से तीन डिग्री की गिरावट देखी गई है। इससे रात में वातावरण ठंडा रहने लगा है। 7 अक्टूबर के बाद दिन में धूप और सुबह-शाम हल्की ठंड बढ़ेगी और अक्टूबर के अंत तक ठंड की शुरुआत होगी।
मौसम विभाग ने कल यानी 7 अक्टूबर के लिए राजस्थान के अलवर, बारां, भरतपुर, दौसा, डीग, धौलपुर, झालावाड़, झुंझुनूं, करौली , खैरथल-तिजारा, कोटपूतली-बहरोड़ और सीकर जिले में मेघगर्जन और वज्रपात का येलो अलर्ट जारी किया है।
मौसम विभाग ने किसानों को सलाह दी है कि आने वाले दो दिनों तक खेतों में नई बुवाई, कटाई या रासायनिक छिड़काव से बचें। यात्रियों और ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को गरज-चमक के दौरान खुले मैदानों या पेड़ों के नीचे खड़े होने से परहेज़ करने की हिदायत दी गई है।
