सच हुई मौसम विभाग की लेटेस्ट भविष्यवाणी, शुरू हो गई राजस्थान में तूफानी बारिश, कल इन 12 जिलों के लिए अलर्ट जारी

जयपुर, अलवर, दौसा, सीकर, अजमेर, टोंक, भरतपुर, चूरू, जिलों और आसपास के क्षेत्रों में अलग-अलग स्थानों पर मेघगर्जन के साथ तूफानी हल्की से मध्यम और भारी बारिश होने के साथ आकाशीय बिजली गिरने की संभावना जताई है। साथ ही मेघगर्जन के समय सुरक्षित स्थान पर शरण लेने, पेड़ों के नीचे शरण ना लेने और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के प्लग निकालने के बाद मौसम सामान्य होने की प्रतीक्षा करने की अपील की है।