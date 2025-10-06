Patrika LogoSwitch to English

जयपुर

IMD Alert 6 October: अगले 3 घंटे में राजस्थान के इन 9 जिलों में तूफानी बारिश, मौसम विभाग का अलर्ट जारी

Rajasthan Weather Today: मौसम विभाग के अनुसार जयपुर, जयपुर शहर, अलवर, दौसा, सीकर, अजमेर, टोंक, भरतपुर व चूरू जिलों में आगामी तीन घंटे में हल्की से मध्यम व कहीं-कहीं तेज बारिश की संभावना है। साथ ही तीस से चालीस किलोमीटर प्रतिघंटे की रफ्तार से तेज हवा चलेगी। इन जिलों को मौसम विभाग ने ओरेंज श्रेणी में रखा है।

less than 1 minute read

जयपुर

image

Rajesh Dixit

Oct 06, 2025

फोटो पत्रिका

Rajasthan Weather Update:जयपुर। राजस्थान में आज यानी छह अक्टूबर को मौसम पूरी तरह से बिगड़ा हुआ है। राज्य के कई जिलों में भारी बारिश के साथ ही ओलावृष्टि तक की चेतावनी दी है। इस कारण मौसम विभाग ने पूर्व में ही चेतावनी जारी कर दी थी। मौसम विभाग आज सुबह से ही अलर्ट पर अलर्ट जारी कर रहा है।
मौसम विभाग ने अब दोपहर एक बजे अगले तीन घंटे का अलर्ट जारी किया है। इस अलर्ट के तहत राज्य के नौ जिलों में भारी बारिश होने और आकाशीय बिजली गिरने की संभावना जताई है।
मौसम विभाग के अनुसार जयपुर, जयपुर शहर, अलवर, दौसा, सीकर, अजमेर, टोंक, भरतपुर व चूरू जिलों में आगामी तीन घंटे में हल्की से मध्यम व कहीं-कहीं तेज बारिश की संभावना है। साथ ही तीस से चालीस किलोमीटर प्रतिघंटे की रफ्तार से तेज हवा चलेगी। इन जिलों को मौसम विभाग ने ओरेंज श्रेणी में रखा है।


इसके अलावा नागौर, भीलवाड़ा, झुंंझुनू, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर , करौली, बूंदी, सवाईमाधोपुर व बाड़मेर जिले में भी बारिश की संभावना है।
आपको बता दें कि राजस्थान में मानसून की विदाई के बाद भी तेज बारिश का दौर एक बार फिर से शुरू हो गया है। पांच, छह व सात अक्टूबर को भारी बारिश होगी। वहीं कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि की भी संभावना है। इधर आठ अक्टूबर के बाद अगले एक सप्ताह तक मौसम शुष्क रहेगा।

IMD Warning 4 October: राजस्थान में कल से भारी बारिश का दौर, कई जिलों में अलर्ट
जयपुर
Heavy Rain in jaipur

Updated on:

06 Oct 2025 01:28 pm

Published on:

06 Oct 2025 01:27 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / IMD Alert 6 October: अगले 3 घंटे में राजस्थान के इन 9 जिलों में तूफानी बारिश, मौसम विभाग का अलर्ट जारी

