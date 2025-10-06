IMD Alert 6 October: अगले 3 घंटे में राजस्थान के इन 9 जिलों में तूफानी बारिश, मौसम विभाग का अलर्ट जारी

Rajasthan Weather Update:जयपुर। राजस्थान में आज यानी छह अक्टूबर को मौसम पूरी तरह से बिगड़ा हुआ है। राज्य के कई जिलों में भारी बारिश के साथ ही ओलावृष्टि तक की चेतावनी दी है। इस कारण मौसम विभाग ने पूर्व में ही चेतावनी जारी कर दी थी। मौसम विभाग आज सुबह से ही अलर्ट पर अलर्ट जारी कर रहा है।

मौसम विभाग ने अब दोपहर एक बजे अगले तीन घंटे का अलर्ट जारी किया है। इस अलर्ट के तहत राज्य के नौ जिलों में भारी बारिश होने और आकाशीय बिजली गिरने की संभावना जताई है।

मौसम विभाग के अनुसार जयपुर, जयपुर शहर, अलवर, दौसा, सीकर, अजमेर, टोंक, भरतपुर व चूरू जिलों में आगामी तीन घंटे में हल्की से मध्यम व कहीं-कहीं तेज बारिश की संभावना है। साथ ही तीस से चालीस किलोमीटर प्रतिघंटे की रफ्तार से तेज हवा चलेगी। इन जिलों को मौसम विभाग ने ओरेंज श्रेणी में रखा है।