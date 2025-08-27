Patrika LogoSwitch to English

झालावाड़

आर्मी का जवान निकला गांजा तस्कर… 1 KM आगे चलकर ट्रक को कर था एस्कॉर्ट, 3 साथियों समेत गिरफ्तार

झालावाड़ पुलिस ने 103 किलो 600 ग्राम गांजा ले जा रहे ट्रक को पकड़ा।

झालावाड़

Lokendra Sainger

Aug 27, 2025

army jawan arrested by jhalawar police
Photo- Patrika Network

Jhalawar News: झालावाड़ पुलिस ने मंगलवार रात को 103 किलो 600 ग्राम गांजे लेकर जा रहे ट्रक को पकड़ा। इस ट्रक को सेना का एक जवान कार में अपने एक अन्य साथी के साथ एस्कॉर्ट कर रहा था। पुलिस ने ट्रक में बैठे दो जने समेत चारों तस्करों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के अनुसार, यह अन्तरराज्यीय तस्कर गिरोह है। पकड़े गए गांजा की कीमत अन्तरराष्ट्रीय बाजार में करीब एक करोड़ रुपए आंकी गई है।

एसपी अमित कुमार ने बताया कि डग थानाधिकारी वासुदेव सिंह अपनी टीम के साथ मंगलवार रात दुधालिया चौराहे पर नाकाबंदी कर रहे थे, इसी दौरान एक कार आई। इसमें माचलपुर हाल झालावाड़ निवासी पीरूलाल मालवीय और झालरापाटन निवासी अनवर ऊर्फ अन्नू सवार थे। पूछताछ करने पर पीरूलाल ने अपने को सेना का जवान बताते हुए इंडियन आर्मी का कार्ड दिखाया। कार्ड में वह माचलपुर निवासी था। पुलिस को संदेह होने पर उससे पूछताछ शुरू की तो वह घबरा गया। सख्ती करने पर उसने पीछे सरियों से भरा एक ट्रक आना बताया, जिसमें मादक पदार्थ भरा हुआ था।

थोड़ी देर बाद पीछे से आए ट्रक की तलाशी ली तो उसमें छिपाकर रखा 1 क्विंटल 3 किलो 6०० ग्राम गांजा बरामद हुआ। इसके बाद पुलिस ने कार में बैठे पीरूलाल मालवीय, अनवर, ट्रक में सवार झालरापाटन निवासी जहीर खान और विनोद शर्मा को एनडीपीएस एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया।

कार्ड दिखाकर ट्रक को निकलवाता था

एसपी ने बताया कि 35 वर्षीय पीरुलाल मालवीय एमपी के राजगढ़ जिले के माचलपुर थाना इलाके का रहने वाला है। पूछताछ में उसने खुद को आर्मी सर्विस कोर (ASC) का जवान बताया। वह पहले जम्मू में पोस्टेड था। वहां से उसका तबादला पश्चिम बंगाम के न्यू जलपाईगुड़ी हो गया था। वह जम्मू से कार्यमुक्त होने के बाद वह करीब 35 दिन की छुट्टी लेकर गत 25 अगस्त को ही घर पहुंचा था। पूछताछ में उसने खुद को झालावाड़ आना बताया। वह गांजे से भरे ट्रक से करीब एक-डेढ़ किलोमीटर आगे कार में चल रहा था। उसे कहीं नाकाबंदी दिखती तो वह अपना सेना का कार्ड दिखाकर आगे बढ़ जाता। वह अपने साथियों को सूचना देकर पीछे आ रहे ट्रक को रूकवा देता।

image

Published on:

27 Aug 2025 09:37 pm

Hindi News / Rajasthan / Jhalawar / आर्मी का जवान निकला गांजा तस्कर… 1 KM आगे चलकर ट्रक को कर था एस्कॉर्ट, 3 साथियों समेत गिरफ्तार

