आर्मी का जवान निकला गांजा तस्कर… 1 KM आगे चलकर ट्रक को कर था एस्कॉर्ट, 3 साथियों समेत गिरफ्तार

एसपी ने बताया कि 35 वर्षीय पीरुलाल मालवीय एमपी के राजगढ़ जिले के माचलपुर थाना इलाके का रहने वाला है। पूछताछ में उसने खुद को आर्मी सर्विस कोर (ASC) का जवान बताया। वह पहले जम्मू में पोस्टेड था। वहां से उसका तबादला पश्चिम बंगाम के न्यू जलपाईगुड़ी हो गया था। वह जम्मू से कार्यमुक्त होने के बाद वह करीब 35 दिन की छुट्टी लेकर गत 25 अगस्त को ही घर पहुंचा था। पूछताछ में उसने खुद को झालावाड़ आना बताया। वह गांजे से भरे ट्रक से करीब एक-डेढ़ किलोमीटर आगे कार में चल रहा था। उसे कहीं नाकाबंदी दिखती तो वह अपना सेना का कार्ड दिखाकर आगे बढ़ जाता। वह अपने साथियों को सूचना देकर पीछे आ रहे ट्रक को रूकवा देता।