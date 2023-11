भाई दूज का दिन बना काला, भाई-बहन और मां की सड़क दुर्घटना में दुखद मौत

Submitted by:

झालावाड़Published: Nov 16, 2023 10:51:12 am

झालावाड़. जिले में बुधवार को भाई दूज मनाने जा रहे एक ही परिवार के तीन सदस्यों की बाइक को एक कार ने टक्कर मार दी। हादसे में तीनों की मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि पचपहाड़ निवासी हितेश मेवाड़ा (26) अ

Bhai Dooj Tragedy Car Crash Kills Three Siblings and Mother in jhalawa