Rajasthan News : 25 फीट अंदर जाकर भीमसागर बांध का गेट खोला, खिल उठे किसानों के चेहरे

दो दिन में पानी नहीं मिलने पर 20 दिन पुरानी फसलों के नष्ट होने का खतरा बढ़ गया था। गेट जाम होने से नहर में जलप्रवाह बंद हो गया था। जिससे विभाग के सामने संकट खड़ा हो गया। सिंचाई विभाग के अधीक्षण अभियंता महेंद्र सिंह के निर्देशन में एईएन दीपक सैनी, जेईएन रविदत्त पालीवाल, आकाश मेहरा, मितेश सैनी एवं कर्मचारियों की टीम पिछले चार दिनों से लगातार प्रयास कर रही थी।