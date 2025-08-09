Raksha Bandhan 2025: भाई के हाथ और बहन के पैर में फ्रैक्चर, फिर भी नहीं छूटी राखी की डोर, अस्पताल में मनाया रक्षाबंधन

हादसे में घायल सातवीं कक्षा के छात्र विशाल और उसकी बहन शायना को एसआरजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। विशाल के बाएं हाथ में और शायना के बाएं पैर में फ्रैक्चर है। विशाल की छाती में गंभीर चोट के कारण तबियत ज्यादा खराब होने पर उसे यहां से कोटा रेफर कर दिया था। यहां एक निजी अस्पताल में उसका उपचार चल रहा था। दो दिन पहले ही उसे कोटा अस्पताल से छुट्टी मिली थी।। हाथ में फ्रैक्चर होने के कारण उसे पुनः एसआरजी अस्पताल में भर्ती किया गया।