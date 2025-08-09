9 अगस्त 2025,

शनिवार

झालावाड़

Raksha Bandhan 2025: भाई के हाथ और बहन के पैर में फ्रैक्चर, फिर भी नहीं छूटी राखी की डोर, अस्पताल में मनाया रक्षाबंधन

हादसे में घायल सातवीं कक्षा के छात्र विशाल और उसकी बहन शायना को एसआरजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। विशाल के बाएं हाथ में और शायना के बाएं पैर में फ्रैक्चर है।

झालावाड़

Rakesh Mishra

Aug 09, 2025

भाई विशाल को राखी बांधती बहन शायना। फोटो- पत्रिका

राजस्थान के झालावाड़ में गत 25 जुलाई पिपलोदी स्कूल त्रासदी में घायल 13 वर्षीय विशाल के हाथ में फ्रैक्चर है तो उसकी छोटी बहन शायना के पैर में फ्रैक्चर। दोनों वर्तमान में एसआरजी अस्पताल में भर्ती हैं। रक्षाबंधन के अवसर पर शनिवार को अस्पताल में ही पलंग पर बैठी शायना ने अपने भाई विशाल को राखी बांधी और उसकी बलाएं ली।

एसआरजी अस्पताल में भर्ती

हादसे में घायल सातवीं कक्षा के छात्र विशाल और उसकी बहन शायना को एसआरजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। विशाल के बाएं हाथ में और शायना के बाएं पैर में फ्रैक्चर है। विशाल की छाती में गंभीर चोट के कारण तबियत ज्यादा खराब होने पर उसे यहां से कोटा रेफर कर दिया था। यहां एक निजी अस्पताल में उसका उपचार चल रहा था। दो दिन पहले ही उसे कोटा अस्पताल से छुट्टी मिली थी।। हाथ में फ्रैक्चर होने के कारण उसे पुनः एसआरजी अस्पताल में भर्ती किया गया।

चिकित्सा विभाग ने की व्यवस्था

शनिवार को शायना ने अपने भाई को तो राखी बांधी। साथ में यहां अनुराधा, आरती और राजू बाई ने भी विशाल और एक अन्य घायल मुरली मनोहर को राखी बांधी। मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डा. साजिद खान ने बताया कि जिला प्रशासन और चिकित्सा विभाग की ओर से बच्चों को राखी मनाने की व्यवस्था की गई। यहां भर्ती छात्रा बच्चों को राखी और मिठाई उपलब्ध करवाई गई। सभी ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशियां व्यक्त की।

Updated on:

09 Aug 2025 04:59 pm

Published on:

09 Aug 2025 04:12 pm

Hindi News / Rajasthan / Jhalawar / Raksha Bandhan 2025: भाई के हाथ और बहन के पैर में फ्रैक्चर, फिर भी नहीं छूटी राखी की डोर, अस्पताल में मनाया रक्षाबंधन

