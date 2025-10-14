Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

झालावाड़

26 अक्टूबर से होगी चंद्रभागा कार्तिक मेले में भूखंडों की नीलामी, आज से आवेदन शुरू

आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 24 अक्टूबर को शाम 5 बजे तक रहेगी। मनोरंजन के साधन झूला चकरी के लिए पहले आओ पहले पाओ के अनुसार 31 अक्टूबर तक आवंटन किया जाएगा।

less than 1 minute read

झालावाड़

image

Akshita Deora

Oct 14, 2025

मेले की फाइल फोटो: पत्रिका

पशुपालन संयुक्त निदेशक डॉक्टर तुकाराम बंसोड़ ने बताया कि इस वर्ष मेले में बाजार के अनुसार भूखंडों की नीलामी को सुगम बनाने के लिए जिला मेला समिति के निर्णय अनुसार आवेदन पत्र पूर्व में ही बेचान कर जमा करवाए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि नीलामी के लिए सभी बाजारो के भूखंडों के आवेदनपत्र 14 से 24 अक्टूबर शाम 5 बजे तक प्राप्त किए जाएंगे। इसके बाद कोई भी आवेदन नहीं लिया जाएगा और न हीं जमा किए जा सकते हैं।

उन्होंने बताया कि मेले में भूखंड लेने के सभी इच्छुक व्यापारी नियत तिथि तक आवेदनपत्र जमा कराए। आवेदन पत्र प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय झालरापाटन एवं बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय झालावाड़ में कार्यालय समय में प्राप्त कर वहीं पर जमा किए जा सकेंगे। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 24 अक्टूबर को शाम 5 बजे तक रहेगी। मनोरंजन के साधन झूला चकरी के लिए पहले आओ पहले पाओ के अनुसार 31 अक्टूबर तक आवंटन किया जाएगा।

संयुक्त निदेशक ने बताया कि 26 अक्टूबर को कोट ,कपड़ा बाजार में भूखंड संख्या 216 की नीलामी तथा 27 अक्टूबर को भूखंड संख्या 181 तक की नीलामी, 28 अक्टूबर को भूखंड संख्या 86 तक मनिहारी, मेंन बाजार, चूड़ी बाजार तथा 29 को इन्हीं बाजार में भूखंड संख्या 219 तक, 30 अक्टूबर को लोहा, कसेरा, फूडप्लाजा, भोजन शाला बाजार में भूखंड संख्या 219 तक तथा इसी बाजार में भूखंड संख्या 150 तक 31 अक्टूबर को नीलामी होगी।

ये भी पढ़ें

फिल्म फेयर अवॉर्ड्स में चमकेगी कोटा की बेटी नंदिनी गुप्ता, 2023 में जीता था फेमिना मिस इंडिया का खिताब
कोटा
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

14 Oct 2025 01:21 pm

Hindi News / Rajasthan / Jhalawar / 26 अक्टूबर से होगी चंद्रभागा कार्तिक मेले में भूखंडों की नीलामी, आज से आवेदन शुरू

बड़ी खबरें

View All

झालावाड़

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

4 हजार से अधिक घरों में खड़ी कारें फिर भी छीन रहे गरीबों का हक

झालावाड़

झालावाड़ : सीने में दर्द हुआ तो अस्पताल पहुंची बुजुर्ग महिला, बिना ऑक्सीजन तड़प-तड़प कर हो गई मौत

woman death in Jhalawar
झालावाड़

सुनेल सीएचसी में ऑक्सीजन के अभाव में महिला ने तोड़ा दम, संसाधन नहीं है अपडेट

झालावाड़

खुशखबरी: सीधे विद्यार्थियों के खाते में आएगा अमाउंट, राजस्थान के इन 44,408 बच्चों के लिए 3,07,97,640 रुपए का बजट स्वीकृत

झालावाड़

Rajasthan: अवैध हथियार तस्कर-2 हिस्ट्रीशीटर पर पुलिस की सर्जिकल स्ट्राइक, 6 देसी पिस्टल और 8 जिंदा कारतूस बरामद

Illegal arms smuggler
झालावाड़
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.