26 अक्टूबर से होगी चंद्रभागा कार्तिक मेले में भूखंडों की नीलामी, आज से आवेदन शुरू

पशुपालन संयुक्त निदेशक डॉक्टर तुकाराम बंसोड़ ने बताया कि इस वर्ष मेले में बाजार के अनुसार भूखंडों की नीलामी को सुगम बनाने के लिए जिला मेला समिति के निर्णय अनुसार आवेदन पत्र पूर्व में ही बेचान कर जमा करवाए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि नीलामी के लिए सभी बाजारो के भूखंडों के आवेदनपत्र 14 से 24 अक्टूबर शाम 5 बजे तक प्राप्त किए जाएंगे। इसके बाद कोई भी आवेदन नहीं लिया जाएगा और न हीं जमा किए जा सकते हैं।