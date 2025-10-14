26 अक्टूबर से होगी चंद्रभागा कार्तिक मेले में भूखंडों की नीलामी, आज से आवेदन शुरू

मेले की फाइल फोटो: पत्रिका
पशुपालन संयुक्त निदेशक डॉक्टर तुकाराम बंसोड़ ने बताया कि इस वर्ष मेले में बाजार के अनुसार भूखंडों की नीलामी को सुगम बनाने के लिए जिला मेला समिति के निर्णय अनुसार आवेदन पत्र पूर्व में ही बेचान कर जमा करवाए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि नीलामी के लिए सभी बाजारो के भूखंडों के आवेदनपत्र 14 से 24 अक्टूबर शाम 5 बजे तक प्राप्त किए जाएंगे। इसके बाद कोई भी आवेदन नहीं लिया जाएगा और न हीं जमा किए जा सकते हैं।
उन्होंने बताया कि मेले में भूखंड लेने के सभी इच्छुक व्यापारी नियत तिथि तक आवेदनपत्र जमा कराए। आवेदन पत्र प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय झालरापाटन एवं बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय झालावाड़ में कार्यालय समय में प्राप्त कर वहीं पर जमा किए जा सकेंगे। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 24 अक्टूबर को शाम 5 बजे तक रहेगी। मनोरंजन के साधन झूला चकरी के लिए पहले आओ पहले पाओ के अनुसार 31 अक्टूबर तक आवंटन किया जाएगा।
संयुक्त निदेशक ने बताया कि 26 अक्टूबर को कोट ,कपड़ा बाजार में भूखंड संख्या 216 की नीलामी तथा 27 अक्टूबर को भूखंड संख्या 181 तक की नीलामी, 28 अक्टूबर को भूखंड संख्या 86 तक मनिहारी, मेंन बाजार, चूड़ी बाजार तथा 29 को इन्हीं बाजार में भूखंड संख्या 219 तक, 30 अक्टूबर को लोहा, कसेरा, फूडप्लाजा, भोजन शाला बाजार में भूखंड संख्या 219 तक तथा इसी बाजार में भूखंड संख्या 150 तक 31 अक्टूबर को नीलामी होगी।
