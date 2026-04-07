Rajasthan School News: राजस्थान के सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में लगेगा ‘कोर्ट वाली दीदी शिकायत बॉक्स’

अभियान के तहत जिले के सभी सरकारी और निजी स्कूलों में ‘कोर्ट वाली दीदी’ नाम से शिकायत बॉक्स लगाया जाएगा। इस बॉक्स में छात्र-छात्राएं अपनी किसी भी समस्या या शिकायत को लिखकर डाल सकेंगे। खास बात यह है कि शिकायत करने वाले बच्चों की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी। बॉक्स में डाली गई शिकायतें सीधे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के पास पहुंचेंगी और प्राधिकरण द्वारा उन पर कार्रवाई कर समाधान किया जाएगा।