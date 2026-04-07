सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, सरकारी आवासों में मिलेंगे PNG कनेक्शन, कोटा कलक्टर ने दिए निर्देश

जब तक नियमितीकरण न हो, तब तक अन्य राज्यों की तर्ज पर सेवानिवृत्ति पर 5 लाख रुपए एकमुश्त राशि और पेंशन देने की मांग की गई। शहर में आंगनबाड़ी भवन किराया 3000 व ग्रामीण क्षेत्रों में 2000 रुपए करने की मांग की। सेवानिवृत्ति की आयु 62 वर्ष करने और कार्यकर्ताओं को महिला सुपरवाइजर पद पर योग्यता व अनुभव के आधार पर पदोन्नत करने की भी मांग की गई। इस दौरान अर्चना सिन्दरिया, संतोष शर्मा और जिला अध्यक्ष सीमा तिवारी भी मौजूद रही।