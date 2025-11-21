Jhalawar: हॉस्पिटल के लेबर रूम में आग लगने से मचा हड़कंप, धुआं देखते ही बाहर भागीं प्रेग्नेंट महिलाएं

Fire Broke Out In Hospital: झालावाड़ जिले के सुनेल स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) में आग लगने से अफरा-तफरी मच गई। लेबर रूम के पास अचानक धुआं फैलने लगा। वार्ड में मौजूद प्रेग्नेंट महिलाओं ने जैसे ही धुआं देखा वे तुरंत बाहर की ओर भागीं। समय रहते बाहर निकल जाने से बड़ा हादसा टल गया।