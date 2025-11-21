Jhalawar: हॉस्पिटल के लेबर रूम में आग लगने से मचा हड़कंप, धुआं देखते ही बाहर भागीं प्रेग्नेंट महिलाएं

AI जनरेटेड प्रतीकात्मक तस्वीर
Fire Broke Out In Hospital: झालावाड़ जिले के सुनेल स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) में आग लगने से अफरा-तफरी मच गई। लेबर रूम के पास अचानक धुआं फैलने लगा। वार्ड में मौजूद प्रेग्नेंट महिलाओं ने जैसे ही धुआं देखा वे तुरंत बाहर की ओर भागीं। समय रहते बाहर निकल जाने से बड़ा हादसा टल गया।
हॉस्पिटल स्टाफ के अनुसार लेबर रूम के विद्युत पैनल में अचानक शॉर्ट सर्किट हो गया था, जिसके चलते वहां आग लग गई। कुछ ही मिनटों में धुआं पूरे कॉरिडोर में फैल गया। धुआं बढ़ता देख मरीजों और उनके परिजन बाहर भागने लगे।
अस्पताल में भर्ती महिलाओं और नवजातों को तुरंत सुरक्षित वार्ड में शिफ्ट किया। लेबर रूम में मौजूद प्रेग्नेंट महिलाओं ने भी बिना देरी किए बाहर निकलकर अपनी जान बचाई। समय पर सतर्कता बरतने से किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई।
घटना की जानकारी मिलते ही अस्पताल के कर्मचारियों ने अग्निशमन सिलेंडरों की मदद से आग पर नियंत्रण पाने का प्रयास शुरू किया। काफी मशक्कत के बाद आग को पूरी तरह काबू में कर लिया गया। फायर ब्रिगेड को भी सूचना दी।
बड़ी खबरेंView All
झालावाड़
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग