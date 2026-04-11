Jhalawar: अधिकारी की फर्जी वैवाहिक प्रोफाइल बनाकर, अविवाहित महिलाओं को प्यार के जाल में फंसाकर करता अश्लील चैट, गिरफ्तार

Rajasthan Crime News: महिला थाना पुलिस ने झालावाड़ शहर में एक ऐसे युवक को गिरफ्तार किया, जिसने सोशल मीडिया पर ग्रुप बनाकर अलग-अलग नाम से महिलाओं से दोस्ती करता। शादी का झांसा देकर उनसे अश्लील बातें करता। फोटो और वीडियो मंगवाता। फिर ब्लैकमेल कर पैसों की मांग करता। एक गुमनाम शिकायत पर जांच के बाद पुलिस ने खुद ही एफआइआर दर्ज की और युवक को गिरफ्तार कर लिया।