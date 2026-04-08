झालावाड़: 2 मासूमों के सिर से उठा पिता का साया, मजदूरी के दौरान दर्दनाक मौत; बिलखते परिजनों ने की मुआवजे की मांग

Worker Dies At Pole Factory: झालावाड़ के झालरापाटन शहर के चंद्रावती ग्रोथ सेंटर स्थित एक पोल बनाने वाले कारखाने में काम करते समय एक मजदूर की अचानक मौत हो गई। घटना मंगलवार देर शाम की है। मजदूर को तत्काल अस्पताल ले जाया गया लेकिन चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मजदूर की मौत के बाद परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। परिजनों ने फैक्ट्री मालिक से मुआवजे की मांग की है।