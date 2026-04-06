खुशखबरी: झालावाड़ में 2 जगह बनेगी पुलिया, बारिश में बंद होने वाली सड़क से मिलेगी राहत

इस स्थिति के चलते कई बार दुपहिया वाहन चालक दुर्घटना ग्रस्त भी हो चुके हैं। उन्होंने बताया कि आवासन मंडल ने यहां पर बने सभी मकानों का आवंटन भी कर दिया है, लेकिन इनमें से अधिकांश मकान अभी भी खाली हैं जिनमें समाज कंटक प्रवृत्ति के लोगों ने कब्जा कर रखा है और यह रोजाना शाम को शराब पीकर यहां उत्पात मचाते हैं। जिससे यहां पर रहने वाले परिवार वालों की शांति भंग हो रही है। कॉलोनी में कई लोग आंकड़े डालकर बिजली का उपयोग कर रहे हैं जिससे वॉल्टेज कम आने की समस्या बनी रहती है।