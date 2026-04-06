बड़ी खुशखबरी: युद्ध के बीच फंसे झालावाड़ के कारोबारी दंपती लौटे वतन, सुनाई जियारत की अनोखी दास्तां

कुतुबुद्दीन बोहरा ने बताया कि वे 16 फरवरी को भारत से लगभग 35 दिन की जियारत के लिए इराक के नजफ और कर्बला गए थे, लेकिन वहां पहुंचने के बाद ईरान-इजराइल व अमेरिका के बीच बने तनावपूर्ण हालात के चलते उनकी यात्रा अवधि बढ़कर करीब 45 दिन हो गई। सामान्य परिस्थितियों में उनकी वापसी 22 मार्च को होनी थी, लेकिन सऊदी अरब का वीजा नहीं मिलने से उन्हें कर्बला में अतिरिक्त दिनों तक रुकना पड़ा और परिस्थितियां सामान्य होने का इंतजार करना पड़ा।