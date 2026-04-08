Jhalawar Crime: पूर्व सरपंच का बेटा गिरफ्तार, 7 लाख की सुपारी देकर रची थी हत्या की साजिश

पुलिस ने बताया कि नगारची मोहल्ला निवासी नासिर अली अपने घर से दुकान जा रहा था। द्वारिकाधीश मंदिर के पास चौपाटी पर उसी के मोहल्ले के रईस, शाहरुख, फिरोज, शानू, अमन और जाहिद ने उसकी बाइक रुकवा कर उस पर डंडों और सरियों से हमला कर दिया। अचानक हुए हमले में उसके एक हाथ और एक पैर मे फ्रैक्चर हो गया, इसके अलावा शरीर पर अन्य कई जगह चोटें आई। पुलिस घायल के बयान दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी। पुलिस ने बताया कि हमले का कारण पुरानी रंजिश हो सकती है, क्योंकि दोनों पक्ष आपस में रिश्तेदार हैं और 3 फरवरी को भी इनके बीच झगड़ा हुआ था। थानाधिकारी ने बताया कि पुलिस ने हमले के तुरंत बाद आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीम रवाना की, जिस पर चार मुख्य आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। आगे की कार्रवाई जारी है।