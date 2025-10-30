हर दूसरे दिन सड़क पर बुझ रहा एक चिराग, दस माह में 151 जिंदगियां खत्म

झालावाड़ राजस्थान सरकार की तमाम कोशिशों और जागरूकता अभियानों के बावजूद झालावाड़ जिले में सड़क हादसे मौत का कारण बनते जा रहे हैं। जनवरी से अक्टूबर 2025 तक के दस महीनों में जिले 327 हादसे हुए, जिनमें 151लोगों की मौत हुई। गत वर्ष की तुलना में हादसों में पचास फीसदी कमी आई है, लेकिन मौतों का आंकड़ा बहुत ज्यादा कम नहीं हुआ है। अभी इस साल के दो माह और बाकी है। जिले में हर दूसरे दिन एक हादसा हो रहा है, जिसमें एक मौत हो रही है, ऐसे में आंकड़ा गत वर्ष के बराबर सा ही माना जा सकता है। यह स्थिति साफ बताती है कि रफ्तार, लापरवाही और सड़कें लोगों की जान ले रही हैं।झालावाड़ जिले में पुलिस और परिवहन विभाग ने ऐसे 11 स्थानों को चिन्हित किया है, जिन्हें ‘ब्लैक स्पॉट’ माना गया है। यानी वे स्थान जहां बार-बार सड़क हादसे हो रहे हैं।

वहीं राज्य सरकार ने परिवहन विभाग का नाम बदलकर परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग तो कर दिया, लेकिन विभाग सड़क सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम करने में लगातार विफल रहा है। विभाग की ओर से सड़क सुरक्षा पर हर साल करीब 80 करोड़ रूपए खर्च हो रहे हैं। इसके बावजूद सड़क हादसों में हर साल बढ़ोतरी हो रही है। प्रदेशभर की बात करें तो 2024 में कुल 11892 लोगों ने हादसों में जान गंवाई, जिसमें से 6155 मृतक 35वर्ष सेकम उम्र के हैं। हर साल सड़क हादसों में होने वाली मौतों की संख्या में करीब 2500 तक बढ़ रही है। प्रदेश में 2020 से 2024तक कुल 54815 मौंतें हुई है,इनमें 28675 मृतक 35 वर्ष से कम उम्र के है। प्रदेशभर में इस साल गत वर्ष से 4 फीसदी मौतें अ​धिक हुई है।