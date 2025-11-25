Jhalawar: रिश्तेदारों को शादी में रौब दिखाने के लिए लाल-नीली बत्ती लगी गाड़ी में लेता एंट्री, ऐसे पकड़ा गया MP का फर्जी इंस्पेक्टर

सीआई रमेश मीणा ने बताया कि वर्तमान में बढ़ते अपराधों पर अंकुश लगाने और आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई के लिए पुलिस उपाधीक्षक प्रेम कुमार चौधरी के सुपरविजन में गठित टीम ने जयपुरीया मिल पर संदिग्ध कार को रोका। कार चालक बंटी उर्फ रवि बैरवा ने खुद को मध्यप्रदेश पुलिस में ट्रैफिक इंचार्ज बताया।