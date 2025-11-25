Jhalawar: रिश्तेदारों को शादी में रौब दिखाने के लिए लाल-नीली बत्ती लगी गाड़ी में लेता एंट्री, ऐसे पकड़ा गया MP का फर्जी इंस्पेक्टर

पुलिस गिरफ्त में फर्जी पुलिसकर्मी (फोटो: पत्रिका)
Fake MP Inspector Arrested In Rajasthan: झालावाड़ पुलिस ने मध्यप्रदेश का एक फर्जी इंस्पेक्टर और दो अन्य फर्जी पुलिसकर्मियों को गिरफ्तार किया। आरोपी अपने वाहन में लाल-नीली बत्ती लगाकर रिश्तेदारों में रौब जमाते थे। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से कार को जब्त कर प्रकरण दर्ज किया।
सीआई रमेश मीणा ने बताया कि वर्तमान में बढ़ते अपराधों पर अंकुश लगाने और आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई के लिए पुलिस उपाधीक्षक प्रेम कुमार चौधरी के सुपरविजन में गठित टीम ने जयपुरीया मिल पर संदिग्ध कार को रोका। कार चालक बंटी उर्फ रवि बैरवा ने खुद को मध्यप्रदेश पुलिस में ट्रैफिक इंचार्ज बताया।
कार में बैठे अन्य दो लोग अभिषेक बैरवा और सुनील तोमर ने खुद को बंटी के स्टाफ होने का दावा किया। तीनों के हुलिए और बोलचाल संदिग्ध पाए जाने पर पुलिस ने उनसे वैध पहचान पत्र और कार पर लगी लाल-नीली बत्ती के दस्तावेज मांगे। तीनों के पास कोई वैध कागजात नहीं मिले।
सख्ती से पूछताछ में बंटी ने स्वीकार किया कि रिश्तेदारों की शादी में रौब दिखाने के लिए कार पर नीली-लाल बत्ती लगाई थी। अभिषेक और सुनील भी उसी योजना में शामिल थे।
पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर कार को जब्त कर लिया। आरोपियों के खिलाफ फर्जी पुलिस बनकर आमजन और रिश्तेदारों में डर फैलाने के लिए मामला दर्ज किया।
