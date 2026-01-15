Jhalawar: नारकोटिक्स इंस्पेक्टर के साथ मिलकर फर्जी पुलिसकर्मी बनकर धमकाता था दलाल, गिरफ्तार

एसपी अमित कुमार ने बताया कि गत 9 नवम्बर को एसीबी कोटा की टीम ने भवानीमंडी में नारकोटिक्स इंस्पेक्टर हितेश रोहिला के लिए एक जने से बीस हजार रुपए की रिश्वत लेते उसके दलाल अकरम हुसैन को गिरफ्तार किया था। इस दौरान हितेश मौके से फरार हो गया था। एसीबी की जांच में यह बात सामने आई कि अकरम पुलिसकर्मी बनकर लोगों को धमकाता था। इ