झालावाड़

Jhalawar: नारकोटिक्स इंस्पेक्टर के साथ मिलकर फर्जी पुलिसकर्मी बनकर धमकाता था दलाल, गिरफ्तार

झालावाड़ जिले से पुलिस महकमे को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है, जहां एक दलाल फर्जी पुलिसकर्मी बनकर लोगों को धमकाता रहा। इस मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।

झालावाड़

image

Akshita Deora

Jan 15, 2026

Jhalawar-Crime

पुलिस गिरफ्त में नारकोटिक्स इंस्पेक्टर का दलाल (फोटो: पत्रिका)

Rajasthan Crime: खुद को भवानीमंडी थाने का पुलिसकर्मी बताकर लोगों को धमकाने के आरोप में भवानीमंडी पुलिस ने नारकोटिक्स इंस्पेक्टर के दलाल अकरम हुसैन को बुधवार को गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में नारकोटिक्स इंस्पेक्टर हितेश रोहिला फरार चल रहा है। पिछले दिनों एसीबी की टीम ने अकरम को नारकोटिक्स इंस्पेक्टर के लिए बीस हजार रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया था।

एसपी अमित कुमार ने बताया कि गत 9 नवम्बर को एसीबी कोटा की टीम ने भवानीमंडी में नारकोटिक्स इंस्पेक्टर हितेश रोहिला के लिए एक जने से बीस हजार रुपए की रिश्वत लेते उसके दलाल अकरम हुसैन को गिरफ्तार किया था। इस दौरान हितेश मौके से फरार हो गया था। एसीबी की जांच में यह बात सामने आई कि अकरम पुलिसकर्मी बनकर लोगों को धमकाता था। इ

इसके बाद भवानीमंडी पुलिस उप अधीक्षक प्रेम कुमार चौधरी ने मामले की जांच की तो पता चला कि अकरम हुसैन इंस्पेक्टर हितेश रोहिला और अन्य लोगों के साथ मिलकर भवानीमंडी थाने में तैनात चालक कांस्टेबल दिनेश गुर्जर बनकर लोगों को फोन करता था।

उन्हें एनडीपीएस एक्ट के तहत प्रकरण में फंसाने की धमकी देते थे। उन्होंने कई लोगों को नारकोटिक्स कार्यालय में लाकर अवैध तरीके से हिरासत में भी रखा। इस पर पुलिस ने गत दस जनवरी को हितेश रोहिला, अकरम हुसैन के खिलाफ बीएनएस की विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज किया। इस मामले में पुलिस ने बुधवार को अकरम हुसैन को गिरफ्तार कर लिया।

पूर्व में दो मामले

अकरम हुसैन के खिलाफ वर्ष 2021 में नारकोटिक्स इंस्पेक्टरों के साथ मिलकर लोगों को धमकाने के आरोप में बूंदी कोतवाली थाने में भी दो प्रकरण दर्ज है। ये दोनों मामले अदालत में विचाराधीन है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

Hindi News / Rajasthan / Jhalawar / Jhalawar: नारकोटिक्स इंस्पेक्टर के साथ मिलकर फर्जी पुलिसकर्मी बनकर धमकाता था दलाल, गिरफ्तार

