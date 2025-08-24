‘मना किया था लेकिन नहीं माने…’ नदी पार करते समय कार सहित बहे चार लोग, दो के शव निकाले

झालावाड़। कालीसिंध नदी की पुलिया पार करते समय एक कार सहित चार लोग नदी में बह गए। जिनमें से रविवार शाम को कार सहित दो लोगों को निकाल लिए लेकिन अभी दो लोगों का पता नहीं लग पाया है। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक कार सवार लोगों को नदी पार करने के लिए मना किया था, लेकिन नहीं माने और कार को नदी में उतार दिया। इससे कार अनियंत्रित होकर नदी में जा रही।