झालावाड़

‘मना किया था लेकिन नहीं माने…’ नदी पार करते समय कार सहित बहे चार लोग, दो के शव निकाले

कालीसिंध नदी की पुलिया पार करते समय एक कार सहित चार लोग नदी में बह गए। जिनमें से रविवार शाम को कार सहित दो लोगों को निकाल लिए लेकिन अभी दो लोगों का पता नहीं लग पाया है।

झालावाड़

kamlesh sharma

Aug 24, 2025

Kalisindh River
फोटो वीडियो स्क्रीनशॉट

झालावाड़। कालीसिंध नदी की पुलिया पार करते समय एक कार सहित चार लोग नदी में बह गए। जिनमें से रविवार शाम को कार सहित दो लोगों को निकाल लिए लेकिन अभी दो लोगों का पता नहीं लग पाया है। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक कार सवार लोगों को नदी पार करने के लिए मना किया था, लेकिन नहीं माने और कार को नदी में उतार दिया। इससे कार अनियंत्रित होकर नदी में जा रही।

उपखंड अधिकारी अभिषेक चारण ने बताया कि दोपहर 1.45 पर कालीसिंध नदी में चेंगेरी पुलिया पर गागरोन की तरफ से आई एक कार में चार लोग सवार थे। जिन्हे ग्रामीणों के मना करने के बाद भी कार को पुलिया पर उतार दिया। ऐसे में कार अनियंत्रित होकर पुलिया के नीचे गई। जिसमें दो लोगों की मौत हो गई।

इनके निकाले शव

क्रेन की सहायता से पुलिया के नीचे से कार को निकाला गया, जिसमें हरिवल्लभ (50) पुत्र केशुराम निवासी कुदायला, निरज सिंह (50) पुत्र किशनसिंह शेखावत निवासी 33 जीबी, गंगानगर हाल शिक्षक राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कुदायला रामगंजमंडी के शव निकाल लिए गए है।

वहीं लेखराज (35) पुत्र मोहन माली हाल निवासी कुदायला और वेणु गोपाल पुत्र बनवारी लाल मालाकार निवासी पीर का कुंआ सांभर जयपुर हाल अध्यापक राउमावि कुदायला का अभी कोई पता नहीं लग पाया है।

वहीं शाम होने से एसडीआरएफ की टीम ने सर्च अभियान रोक दिया गया है। मौके पर जिला कलक्टर अजयसिंह राठौड़, पुलिस अधीक्षक अमित कुमार, उपखंड अधिकारी अभिषेक चारण, सीईओ शंभुदयाल मीणा, तहसीलदार नरेन्द्र मीणा, उप अधीक्षक खानपुर अंशु जैन सहित कई अधिकारी मौके पर पहुंचे।

Published on:

24 Aug 2025 08:32 pm

Hindi News / Rajasthan / Jhalawar / ‘मना किया था लेकिन नहीं माने…’ नदी पार करते समय कार सहित बहे चार लोग, दो के शव निकाले

