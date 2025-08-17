Rain Alert: राजस्थान के 4 जिलों में किसी भी वक्त हो सकती है भारी बारिश, IMD ने जारी की चेतावनी

राजस्थान में फिर से सक्रिए हुए मानसून के प्रभाव से कई जिलों में झमाझम बारिश हो रही है। इस बीच मौसम विभाग ने आगामी दो घंटों के लिए नया अलर्ट जारी किया है। इस अलर्ट के अनुसार प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश आ सकती है।
विभाग ने जयपुर, बारां, झालावाड़, जैसलमेर और आसपास के क्षेत्रों में मेघगर्जन के साथ हल्की मध्यम बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इस दौरान एक-दो दौर भारी बारिश का भी आने की चेतावनी दी गई है। वहीं 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवा चल सकती है।
वहीं सवाईमाधोपुर, बूंदी, चूरू, सीकर, अलवर, टोंक, कोटा, सिरोही, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और उदयपुर में मेघगर्जन के साथ हल्की बारिश और 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चल सकती है। विभाग ने इन जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है।
वहीं झालावाड़ के सालरिया गांव में आकाशीय बिजली गिरने से दादी और पोता घायल हो गए। दोनों को उपचार के लिए एसआरजी चिकित्सालय झालावाड़ लाया गया, जहां दादी को भर्ती किया गया, जबकि पोते को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई।
सालरिया निवासी परमेश्वर मेघवाल ने बताया कि गांव में बादलों की तेज गर्जना के साथ बारिश हुई। इसी दौरान शाम को अचानक उनके मकान पर बिजली गिर गई। हादसे के समय घर में उसका छोटा भाई भोला और दादी रोडी बाई मौजूद थे। दोनों को चोटें आईं और तुरंत चिकित्सालय पहुंचाया गया। बिजली गिरने से मकान की एक दीवार भी क्षतिग्रस्त हो गई। गांव में इस घटना के बाद दहशत का माहौल है।