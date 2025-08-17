Rain Alert: राजस्थान के 4 जिलों में किसी भी वक्त हो सकती है भारी बारिश, IMD ने जारी की चेतावनी

सालरिया निवासी परमेश्वर मेघवाल ने बताया कि गांव में बादलों की तेज गर्जना के साथ बारिश हुई। इसी दौरान शाम को अचानक उनके मकान पर बिजली गिर गई। हादसे के समय घर में उसका छोटा भाई भोला और दादी रोडी बाई मौजूद थे। दोनों को चोटें आईं और तुरंत चिकित्सालय पहुंचाया गया। बिजली गिरने से मकान की एक दीवार भी क्षतिग्रस्त हो गई। गांव में इस घटना के बाद दहशत का माहौल है।