झालावाड़

Rain Alert: राजस्थान के 4 जिलों में किसी भी वक्त हो सकती है भारी बारिश, IMD ने जारी की चेतावनी

मौसम विभाग ने जयपुर, बारां, झालावाड़, जैसलमेर और आसपास के क्षेत्रों में मेघगर्जन के साथ हल्की मध्यम बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इस दौरान एक-दो दौर भारी बारिश का भी आने की चेतावनी दी गई है।

झालावाड़

Rakesh Mishra

Aug 17, 2025

IMD Rain alert
फाइल फोटो- पत्रिका

राजस्थान में फिर से सक्रिए हुए मानसून के प्रभाव से कई जिलों में झमाझम बारिश हो रही है। इस बीच मौसम विभाग ने आगामी दो घंटों के लिए नया अलर्ट जारी किया है। इस अलर्ट के अनुसार प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश आ सकती है।

विभाग ने जयपुर, बारां, झालावाड़, जैसलमेर और आसपास के क्षेत्रों में मेघगर्जन के साथ हल्की मध्यम बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इस दौरान एक-दो दौर भारी बारिश का भी आने की चेतावनी दी गई है। वहीं 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवा चल सकती है।

यहां येलो अलर्ट जारी

वहीं सवाईमाधोपुर, बूंदी, चूरू, सीकर, अलवर, टोंक, कोटा, सिरोही, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और उदयपुर में मेघगर्जन के साथ हल्की बारिश और 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चल सकती है। विभाग ने इन जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है।

आकाशीय बिजली गिरने से दादी-पोता घायल

वहीं झालावाड़ के सालरिया गांव में आकाशीय बिजली गिरने से दादी और पोता घायल हो गए। दोनों को उपचार के लिए एसआरजी चिकित्सालय झालावाड़ लाया गया, जहां दादी को भर्ती किया गया, जबकि पोते को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई।

सालरिया निवासी परमेश्वर मेघवाल ने बताया कि गांव में बादलों की तेज गर्जना के साथ बारिश हुई। इसी दौरान शाम को अचानक उनके मकान पर बिजली गिर गई। हादसे के समय घर में उसका छोटा भाई भोला और दादी रोडी बाई मौजूद थे। दोनों को चोटें आईं और तुरंत चिकित्सालय पहुंचाया गया। बिजली गिरने से मकान की एक दीवार भी क्षतिग्रस्त हो गई। गांव में इस घटना के बाद दहशत का माहौल है।

17 Aug 2025 04:29 pm

Hindi News / Rajasthan / Jhalawar / Rain Alert: राजस्थान के 4 जिलों में किसी भी वक्त हो सकती है भारी बारिश, IMD ने जारी की चेतावनी

