Weather Alert : राजस्थान के 18 जिलों में 3 घंटे के अंदर झमाझम बारिश का डबल अलर्ट, 30-50 KMPH रफ्तार से चलेगी हवा

Weather Alert : मौसम विभाग ने राजस्थान के 18 जिलों के लिए 3 घंटे के अंदर झमाझम बारिश का डबल अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के नए अनुमान के अनुसार दो जिले बूंदी, सवाई माधोपुर के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। इन जिलों और आस-पास के क्षेत्र में अलग अलग स्थानों पर मेघगर्जन के साथ हल्की से मध्यम बारिश व एक-दो दौर भारी बारिश होने की संभावना है। इसके साथ ही आकाशीय बिजली व 30-50 KMPH रफ्तार से तेज हवा चलने का अनुमान जताया गया है।