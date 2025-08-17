Weather Alert : राजस्थान के 18 जिलों में 3 घंटे के अंदर झमाझम बारिश का डबल अलर्ट, 30-50 KMPH रफ्तार से चलेगी हवा

Weather Alert : मौसम विभाग ने राजस्थान के 18 जिलों के लिए 3 घंटे के अंदर झमाझम बारिश का डबल अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के नए अनुमान के अनुसार दो जिले बूंदी, सवाई माधोपुर के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। इन जिलों और आस-पास के क्षेत्र में अलग अलग स्थानों पर मेघगर्जन के साथ हल्की से मध्यम बारिश व एक-दो दौर भारी बारिश होने की संभावना है। इसके साथ ही आकाशीय बिजली व 30-50 KMPH रफ्तार से तेज हवा चलने का अनुमान जताया गया है।
मौसम विभाग ने आज अपने ताजा अनुमान में 16 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। जयपुर, अलवर, चूरू, धौलपुर, टोंक, कोटा, सिरोही, भीलवाड़ा, बारां, सवाईमाधोपुर, बूंदी, जैसलमेर, चित्तौड़गढ़, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, उदयपुर जिले के अलग-अलग स्थानों पर मेघगर्जन, आकाशीय बिजली के साथ 20-30 KMPH रफ्तार से तेज हवा चलने की संभावना जताई है।
मौसम केन्द्र के अनुसार आगामी 3-4 दिन दक्षिणी राजस्थान के उदयपुर, जोधपुर संभाग के कुछ भागों में मध्यम से कहीं-कहीं भारी बारिश होने की संभावना है। शेष कोटा, अजमेर, जयपुर, भरतपुर व बीकानेर संभाग में मेघगर्जन के साथ हल्की-मध्यम बारिश होने की संभावना है।
मौसम केन्द्र के अनुसार अगस्त के आखिरी सप्ताह में बंगाल की खाड़ी में मानसूनी तंत्र बनाने के कारण राज्य के अधिकांश भागों में मानसून सक्रिय होने व बारिश की गतिविधियों में बढ़ोत्तरी होने की संभावना है।
मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार बीते 24 घंटे में शनिवार को राज्य में अजमेर के किशनगढ़ में सबसे ज्यादा तीन इंच से अधिक बारिश दर्ज की गई। वहीं शनिवार को प्रदेश के सबसे गर्म जिले जैसलमेर, बीकानेर रहे। जहां तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था।
राजधानी जयपुर में रविवार दोपहर 2 बजे तापमान 32 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। जयपुर का आज का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस व न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है।