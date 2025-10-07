Honey Trap Gang: राजस्थान पुलिस ने किया हनी ट्रेप गैंग की 10 महिलाओं के नाम का खुलासा, आप सावधान रहें

एसपी ने बताया कि ये सभी महिलाएं पूर्व में हनी ट्रेप के मामलों में गिरफ्तार हो चुकी है। सभी के खिलाफ अदालत में चालान भी पेश हो चुके है। उन्होंने आमजन से अपील की कि यदि इन महिलाओं ने उन्हें हनी ट्रेप में फंसाया हो। बलात्कार, छेड़छाड़ या अन्य झूठे मुकदमें दर्ज करवाकर या धमकाकर उनसे चौथवसूली की हो तो वे उनसे आकर सम्पर्क करें। यदि उनके खिलाफ इन महिलाओं ने कोई प्रकरण दर्ज करवाया हो तो पुलिस उनकी इस मामले में मदद करेगी। जरूरत पडऩे पर अदालत में भी इन महिलाओं के रिकॉर्ड के बारे में जानकारी देगी।