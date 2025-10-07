Honey Trap Gang: राजस्थान पुलिस ने किया हनी ट्रेप गैंग की 10 महिलाओं के नाम का खुलासा, आप सावधान रहें

फोटो: पत्रिका
Jhalawar Police: झालावाड़ पुलिस ने प्रदेश के विभिन्न जिलों में हनी ट्रेप के जरिए चौथवसूली करने वाली गैंग की 10 महिलाओं के नामों का खुलासा किया है। एसपी अमित कुमार ने कहा कि यदि इन महिलाओं ने किसी को ब्लैकमेल किया हो या चौथवसूली की हो तो पुलिस से आकर मिले। पुलिस उनकी हर संभव मदद करेगी। यदि उनके खिलाफ अदालत में कार्रवाई चल रही है तो पुलिस इन महिलाओं के बारे में अदालत को भी अवगत कराएगी।
एसपी ने बताया कि पिछले दिनों पुलिस ने हिस्ट्रीशीटर हेमराज सुमन गैंग को पकड़ा था। यह गैंग फर्जीवाड़ा, धोखाधड़ी के साथ ही हनी ट्रेप में शामिल थी। पुलिस ने इस गैंग की 10 महिलाओं के बारे में खुलासा किया है।
एसपी ने बताया कि ये सभी महिलाएं पूर्व में हनी ट्रेप के मामलों में गिरफ्तार हो चुकी है। सभी के खिलाफ अदालत में चालान भी पेश हो चुके है। उन्होंने आमजन से अपील की कि यदि इन महिलाओं ने उन्हें हनी ट्रेप में फंसाया हो। बलात्कार, छेड़छाड़ या अन्य झूठे मुकदमें दर्ज करवाकर या धमकाकर उनसे चौथवसूली की हो तो वे उनसे आकर सम्पर्क करें। यदि उनके खिलाफ इन महिलाओं ने कोई प्रकरण दर्ज करवाया हो तो पुलिस उनकी इस मामले में मदद करेगी। जरूरत पडऩे पर अदालत में भी इन महिलाओं के रिकॉर्ड के बारे में जानकारी देगी।
पुलिस ने हेमराज गैंग के तीन अन्य सदस्यों को भी गिरफ्तार किया है। एसपी अमित कुमार ने बताया कि पूर्व में हेमराज समेत गैंग के 13 सदस्यों को गिरफ्तार किया था। अब इस गैंग के तीन अन्य सदस्य चापाखुर्द रोड सारोला निवासी सुनील उर्फ सुरेश, नयागांव [धुलेट] निवासी गोलू बंजारा और तेजगढ़ [बारां] निवासी प्रमोद धाकड़ को गिरफ्तार किया। उनसे तीन कार बरामद की। सुनील के खिलाफ पांच और प्रमोद के खिलाफ 6 प्रकरण दर्ज है।
