Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Jaipur SMS Fire

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

झालावाड़

Honey Trap Gang: राजस्थान पुलिस ने किया हनी ट्रेप गैंग की 10 महिलाओं के नाम का खुलासा, आप सावधान रहें

एसपी ने बताया कि पिछले दिनों पुलिस ने हिस्ट्रीशीटर हेमराज सुमन गैंग को पकड़ा था। यह गैंग फर्जीवाड़ा, धोखाधड़ी के साथ ही हनी ट्रेप में शामिल थी। पुलिस ने इस गैंग की 10 महिलाओं के बारे में खुलासा किया है।

2 min read

झालावाड़

image

Akshita Deora

Oct 07, 2025

फोटो: पत्रिका

Jhalawar Police: झालावाड़ पुलिस ने प्रदेश के विभिन्न जिलों में हनी ट्रेप के जरिए चौथवसूली करने वाली गैंग की 10 महिलाओं के नामों का खुलासा किया है। एसपी अमित कुमार ने कहा कि यदि इन महिलाओं ने किसी को ब्लैकमेल किया हो या चौथवसूली की हो तो पुलिस से आकर मिले। पुलिस उनकी हर संभव मदद करेगी। यदि उनके खिलाफ अदालत में कार्रवाई चल रही है तो पुलिस इन महिलाओं के बारे में अदालत को भी अवगत कराएगी।

एसपी ने बताया कि पिछले दिनों पुलिस ने हिस्ट्रीशीटर हेमराज सुमन गैंग को पकड़ा था। यह गैंग फर्जीवाड़ा, धोखाधड़ी के साथ ही हनी ट्रेप में शामिल थी। पुलिस ने इस गैंग की 10 महिलाओं के बारे में खुलासा किया है।

एसपी ने बताया कि ये सभी महिलाएं पूर्व में हनी ट्रेप के मामलों में गिरफ्तार हो चुकी है। सभी के खिलाफ अदालत में चालान भी पेश हो चुके है। उन्होंने आमजन से अपील की कि यदि इन महिलाओं ने उन्हें हनी ट्रेप में फंसाया हो। बलात्कार, छेड़छाड़ या अन्य झूठे मुकदमें दर्ज करवाकर या धमकाकर उनसे चौथवसूली की हो तो वे उनसे आकर सम्पर्क करें। यदि उनके खिलाफ इन महिलाओं ने कोई प्रकरण दर्ज करवाया हो तो पुलिस उनकी इस मामले में मदद करेगी। जरूरत पडऩे पर अदालत में भी इन महिलाओं के रिकॉर्ड के बारे में जानकारी देगी।

तीन अन्य गिरफ्तार

पुलिस ने हेमराज गैंग के तीन अन्य सदस्यों को भी गिरफ्तार किया है। एसपी अमित कुमार ने बताया कि पूर्व में हेमराज समेत गैंग के 13 सदस्यों को गिरफ्तार किया था। अब इस गैंग के तीन अन्य सदस्य चापाखुर्द रोड सारोला निवासी सुनील उर्फ सुरेश, नयागांव [धुलेट] निवासी गोलू बंजारा और तेजगढ़ [बारां] निवासी प्रमोद धाकड़ को गिरफ्तार किया। उनसे तीन कार बरामद की। सुनील के खिलाफ पांच और प्रमोद के खिलाफ 6 प्रकरण दर्ज है।


  1. सीमा शर्मा उर्फ सीमा मीणा पुत्री बालचन्द शर्मा निवासी तेल फैक्ट्री नई कॉलोनी बारां




  2. सीमा पुत्री मांगू सिंह पत्नी दिलीप सिहं निवासी काछीवाडा शाजांपुर [मध्यप्रदेश]




  3. हेमलता पत्नी अंकित मीणा निवासी खरखडा अटरु हॉल रोज विहार बोरखेडा कोटा शहर




  4. भूरीबाइर् उर्फ सुनीता मेरोठा पुत्री परमानन्द कोलुखेडी गुराड़ी हाल हल्दीघाटी केवट के पास झालावाड़




  5. मुस्कान पुत्री दिनेश कुमार पत्नी जुगराज सिह निवासी बड़ी गल्टोली थाना पलासिया इन्दौर, हाल करणवास थाना सारोला




  6. संध्या उर्फ गोलू पुत्री रामचन्द्र पत्नी राजेन्द्र निवासी धर्मराज कालोनी इन्दौर




  7. लीलाबाई पत्नी मुरारीलाल निवासी केशपुरा गुना हाल करोत तिराया भोपाल




  8. मनीषा पत्नी सुरेश जाति ढोली निवासी दादिया, सारोला




  9. छोटीबाई पुत्री औंकारलाल निवासी माली मोहल्ला सारोला झालावाड




  10. लाडबाई पत्नी बजरंगलाल माली निवासी बाघेर

ये भी पढ़ें

राजस्थान: जिम में एक्ससाइज कर रहे कारोबारी की गोली मारकर हत्या, लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने मांगी थी करोड़ों की रंगदारी
कुचामन शहर
Rajasthan news

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

07 Oct 2025 11:51 am

Hindi News / Rajasthan / Jhalawar / Honey Trap Gang: राजस्थान पुलिस ने किया हनी ट्रेप गैंग की 10 महिलाओं के नाम का खुलासा, आप सावधान रहें

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

झालावाड़

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

जिले के सबसे बड़े अस्पताल को फायर एनओसी ही नहीं, आग लगीतो संभालना होगा मुश्किल

झालावाड़

Rajasthan: प्रशासन का बड़ा एक्शन, मंदिर की 28 बीघा जमीन पर चला बुलडोजर, ‘अब्दुल हफीज’ ने अवैध कब्जा कर बना लिया था आलीशान घर

झालावाड़

झालावाड़ स्कूल हादसा: नरेश मीणा ने पीड़ितों को ₹1 करोड़ की दी नकद सहायता, बैंक मैनेजर बुलाकर सीधा करा दी एफडी

Naresh Meena
झालावाड़

सच हुई मौसम विभाग की लेटेस्ट भविष्यवाणी, शुरू हो गई राजस्थान में तूफानी बारिश, कल इन 12 जिलों के लिए अलर्ट जारी

झालावाड़

लापरवाही: साढ़े तीन करोड़ के लिए फायर फाइटिंग सिस्टम आठ साल खराब,

झालावाड़
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.