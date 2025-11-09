हब-स्पॉक मॉडल: राजस्थान के गांवों- कस्बों के लिए आई खुशखबरी, अब घर बैठे मिलेंगी जांच रिपोर्ट

मदर लैब में 145 प्रकार की जांचें इन-हाउस की जाएंगी, जबकि हब लैब और स्पॉक्स में भी कई जांचें स्थानीय स्तर पर होंगी और बाकी सैंपल मदर लैब तक भेजे जाएंगे। इससे जांच रिपोर्ट की सटीकता के साथ-साथ समयबद्धता भी सुनिश्चित होगी। इस मॉडल के माध्यम से जिला चिकित्सालयों में 145, उप जिला और सैटेलाइट अस्पतालों में 117, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में 101 तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और डिस्पेंसरियों में 66 प्रकार की जांचें उपलब्ध करवाई जाएंगी। सभी सेवाएं आउटसोर्स मोड पर संचालित होंगी ताकि संचालन में दक्षता और तकनीकी गुणवत्ता बनी रहे। इसके लिए हाल में चिकित्सा मंत्री व प्रमुख शासन सचिव स्तर पर व कंपनियों के बीच एमओयू हस्ताक्षर हो चुके हैं।