झालावाड़

Jhalawar: 16 साल की लड़की से गैंगरेप, परेशान पीड़िता ने दे दी जान, 2 साल बाद DNA से खुला राज

Rajasthan News: मृतका उदपुरिया निवासी रोहित को जानती थी। रोहित मृतका को अपने साथ ले गया और अपने दो नाबालिग साथियों की मदद से उसके साथ बलात्कार किया।

झालावाड़

Akshita Deora

Aug 25, 2025

Jhalawar Gang Rape Case: झालावाड जिले में दो साल पहले तीन लड़कों ने एक सोलह वर्षीय लड़की का अपहरण कर उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया। इससे आहत होकर लड़की ने कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने करीब बीस माह बाद डीएनए जांच रिपोर्ट के आधार पर एक युवक को गिरफ्तार और उसके दो नाबालिग साथियों को डिटेन किया।

पिछले दिनों कार्यभार संभालने के बाद एसपी अमित कुमार ने लंबित चल रहे इस मामले की पत्रावली देखी तो उन्होंने इसकी जांच तकनीकी आधार पर करने के निर्देश दिए। इस प्रकरण में पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृतका के साथ बलात्कार की बात सामने आई। एफएसएल में जांच के दौरान मृतका के कपड़े पर पुरुष का डीएनए भी पाया गया।

इस मामले में गठित स्पेशल टीम ने तकनीकी जांच और साक्ष्यों के आधार पर इस मामले एक युवक और दो नाबालिग की भूमिका संदिग्ध पाई। पुलिस ने पॉक्सो अदालत में प्रार्थना पत्र देकर तीनों के डीएनए की जांच करने के आदेश देने का आग्रह किया। अदालत के आदेश के बाद पुलिस ने पिछले दिनों तीनों के डीएनए जांच के लिए सेम्पल एफएसएल में भिजवाए। एसपी ने एफएसएल के निदेशक से बात कर तीनों की डीएनए की जांच रिपोर्ट जल्द देने का आग्रह किया।

चार दिन पहले मिली रिपोर्ट

गत 20 अगस्त को एफएसएल से मिली जांच रिपोर्ट में एक अभियुक्त उदपुरिया (सुकेत) निवासी रोहित कुमार का डीएनए मृतका के कपड़ों पर मिले डीएनए से मिलान कर गया।

पुलिस ने इसके बाद अपहरण, सामूहिक बलात्कार और आत्महत्या के लिए मजबूर करने के आरोप में रोहित को गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में रोहित का साथ देने वाले उसके दो नाबालिग साथियों को भी डिटेन किया गया हैं।

गुमशुदगी की रिपोर्ट दी थी, किसी पर शक नहीं था

एसपी अमित कुमार ने बताया कि जिले के एक थाना इलाके के गांव में दो साल पहले 16 वर्षीय लड़की घर से गायब हो गई। परिजनों ने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दी। उन्होंने किसी पर शक नहीं जताया। पुलिस ने आइपीसी की धारा 363 के तहत मामला दर्ज किया। अगले दिन लड़की का शव कुएं में मिला। पुलिस ने मेडिकल बोर्ड से शव का पोस्टमार्टम करवाया।

पोस्टमार्टम में बलात्कार की बात आई

चिकित्सकों ने मृतका के साथ बलात्कार होने की बात कही। पुलिस ने मृतका के कपड़े एफएसएल भेजे। जहां जांच में कपड़ों पर डीएनए मिला।

पुलिस ने खुद पहल की

एसपी ने बताया कि मृतका के परिजनों ने किसी पर शक नहीं जताया था। उन्होंने पैंडिंग प्रकरण में यह मामला देखा तो पुलिस उप अधीक्षक हर्षराज सिंह खरेडा के नेतृत्व में टीम का गठन किया। इस टीम ने तकनीकी जांच के आधार पर तीनों अभियुक्त ढूंढे।

ब्लैकमेल करने लगे थे

एसपी ने बताया कि मृतका उदपुरिया निवासी रोहित को जानती थी। रोहित मृतका को अपने साथ ले गया और अपने दो नाबालिग साथियों की मदद से उसके साथ बलात्कार किया। इसके बाद तीनों मृतका को ब्लैकमेल कर अक्सर अपने साथ ले जाते। रोहित उसके साथ बलात्कार करता। तीनों से परेशान से आहत होकर मृतका ने आत्महत्या कर ली।

तीनों की मौजूदगी मिली

एसपी के अनुसार तकनीकी जांच में कई जगहों पर रोहित और उसके दोनों साथियों की मौजूदगी पाई गई। पुलिस तीनों से विस्तृत पूछताछ कर घटनास्थल का पता करेगी।

25 Aug 2025 11:17 pm

