Jhalawar: 16 साल की लड़की से गैंगरेप, परेशान पीड़िता ने दे दी जान, 2 साल बाद DNA से खुला राज

इस मामले में गठित स्पेशल टीम ने तकनीकी जांच और साक्ष्यों के आधार पर इस मामले एक युवक और दो नाबालिग की भूमिका संदिग्ध पाई। पुलिस ने पॉक्सो अदालत में प्रार्थना पत्र देकर तीनों के डीएनए की जांच करने के आदेश देने का आग्रह किया। अदालत के आदेश के बाद पुलिस ने पिछले दिनों तीनों के डीएनए जांच के लिए सेम्पल एफएसएल में भिजवाए। एसपी ने एफएसएल के निदेशक से बात कर तीनों की डीएनए की जांच रिपोर्ट जल्द देने का आग्रह किया।