Jhalawar Crime: प्रेमी से परेशान थी महिला…हाथ-पैर बांधकर गला घोंटा, पूरे दिन घर में पड़ी रही लाश

Jhalawar Crime: राजस्थान के झालावाड़ से एक दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है। जवार क्षेत्र में 32 वर्षीय हरकचंद लोढ़ा की हत्या कर दी गई। पुलिस के अनुसार, लोढ़ा अपनी लिव-इन पार्टनर रेखा के साथ रह रहा था। दोनों के बीच अक्सर शराब की लत और झगड़ों को लेकर विवाद होता था।
पुलिस ने बताया कि रेखा ने शराब की आदत से परेशान होकर लोढ़ा को कमरे में बंद कर उसके हाथ-पैर बांध दिए और गला घोंटकर हत्या कर दी। घटना के बाद रेखा बिल्कुल सामान्य रहती रही और अपने रोजमर्रा के काम करती रही। अगले दिन सुबह करीब 10 बजे लोढ़ा का भाई पड़ोस में आया और पूछताछ करने पर उसने शव की ओर इशारा किया।
एसएचओ धनराज ने बताया कि महिला ने पूरी रात शांत रही और किसी को कुछ नहीं बताया। हत्या के बाद शव का पोस्टमार्टम कराया गया और परिवार को सौंप दिया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
पुलिस के अनुसार, रेखा को अभी गिरफ्तार नहीं किया गया है। लोढ़ा पिछले 6-7 महीनों से रेखा के साथ रह रहा था और इसके पहले अपनी पत्नी और बच्चों से अलग हो गया था। पुलिस आगे की जांच कर रही है और जल्द ही आरोपी को पकड़ने की कार्रवाई करेगी।