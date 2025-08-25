Jhalawar Crime: प्रेमी से परेशान थी महिला…हाथ-पैर बांधकर गला घोंटा, पूरे दिन घर में पड़ी रही लाश



पुलिस ने बताया कि रेखा ने शराब की आदत से परेशान होकर लोढ़ा को कमरे में बंद कर उसके हाथ-पैर बांध दिए और गला घोंटकर हत्या कर दी। घटना के बाद रेखा बिल्कुल सामान्य रहती रही और अपने रोजमर्रा के काम करती रही। अगले दिन सुबह करीब 10 बजे लोढ़ा का भाई पड़ोस में आया और पूछताछ करने पर उसने शव की ओर इशारा किया।