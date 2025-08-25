Jhunjhunu: बेटियों को ससुराल छोड़ने गए परिजनों पर चलाए लाठी-डंडे, 3 पुलिसकर्मियों समेत 11 घायल, आरोपी निकला दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल

Rajasthan News: शादी के बाद आपसी मनमुटाव के चलते अलग रह रही दो बेटियों को जब पीहर पक्ष के लोग पुलिस की मौजूदगी में ससुराल खानपुर गांव छोड़ने पहुंचे तो हालात अचानक बिगड़ गए। ससुराल पक्ष के लोगों ने लाठी-डंडों से हमला कर दिया। इस हमले में तीन पुलिसकर्मियों सहित 11 लोग घायल हो गए।
थानाधिकारी रामसिंह यादव ने बताया कि सूरजगढ़ थाना क्षेत्र के बेरला गांव निवासी धर्मवीर की दो बेटियों की शादी 13 मई 2016 को खानपुर निवासी दूलीचंद के बेटे हरीश और महेश के साथ हुई । किसी बात को लेकर दोनों पक्षों में लंबे समय से मनमुटाव चल रहा है। इसी कारण धर्मवीर की दोनों बेटियां पीहर में रह रही थी। रविवार को पीड़ित धर्मवीर ने सिंघाना थाने पर परिवाद दिया कि हम परिवारजन के साथ बेटियों को ससुराल छोड़ने खानपुर जा रहे हैं। इसी बीच हमारे साथ कोई अप्रिय घटना ना हो जाए। इसके लिए पुलिस सहायता की मांग की। जिस पर एक हैड कांस्टेबल और दो पुलिसकर्मी उनके साथ खानपुर भेजे गए।
जैसे ही वे दोनों बेटियों और परिजनों के साथ खानपुर ससुराल के आंगन में पहुंचे तो ससुर दुलीचंद जाट और उसके बेटे हरीश जाट और महेश जाट ने लाठी-डंडों से हमला कर दिया। इसी बीच पुलिस ने बीच-बचाव किया तो आरोपियों ने पुलिस पर भी हमला बोल दिया। जिसमें कांस्टेबल विकास कुमार का हाथ टूट गया तथा हैड कांस्टेबल विकास लाम्बा व कांस्टेबल सुशील कुमार के चोटे आई है।
बेरला निवासी धर्मवीर, प्रियंका, पूनम, प्रवीण, सुभाष, राजवीर, सावित्री व रामावतार घायल हो गए। घायलों को सिंघाना के सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। जहां पर प्राथमिक उपचार के बाद घायल धर्मवीर, प्रियंका, पूनम, प्रवीण, सुभाष, राजवीर को झुंझुनूं रैफर कर दिया। सावित्री व रामावतार को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई। इसके के साथ घायल कांस्टेबल चालक विकास कुमार को सिंघाना के निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। जिसके एक हाथ में फैक्चर हैद्ध हैड कांस्टेबल विकास लाम्बा व सुशील कुमार को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई।
थानाधिकारी रामसिंह यादव ने बताया कि बरसात में आरोपी खेतों में उगी फसल में छिपकर गायब हो गए। लेकिन एक आरोपी दूलीचन्द जाट को गिरफ्तार कर लिया है। थानाधिकारी यादव ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
थानाधिकारी यादव ने बताया कि आरोपी हरीश चन्द्र जाट दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल है। शादी के बाद से आपस में मन-मुटाव चल रहा है। दोनों के बच्चें भी हैं।