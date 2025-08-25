Jhunjhunu: बेटियों को ससुराल छोड़ने गए परिजनों पर चलाए लाठी-डंडे, 3 पुलिसकर्मियों समेत 11 घायल, आरोपी निकला दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल

थानाधिकारी रामसिंह यादव ने बताया कि सूरजगढ़ थाना क्षेत्र के बेरला गांव निवासी धर्मवीर की दो बेटियों की शादी 13 मई 2016 को खानपुर निवासी दूलीचंद के बेटे हरीश और महेश के साथ हुई । किसी बात को लेकर दोनों पक्षों में लंबे समय से मनमुटाव चल रहा है। इसी कारण धर्मवीर की दोनों बेटियां पीहर में रह रही थी। रविवार को पीड़ित धर्मवीर ने सिंघाना थाने पर परिवाद दिया कि हम परिवारजन के साथ बेटियों को ससुराल छोड़ने खानपुर जा रहे हैं। इसी बीच हमारे साथ कोई अप्रिय घटना ना हो जाए। इसके लिए पुलिस सहायता की मांग की। जिस पर एक हैड कांस्टेबल और दो पुलिसकर्मी उनके साथ खानपुर भेजे गए।