Rajasthan Accident: ट्रोला-जीप की टक्कर में एक ही परिवार के 2 बच्चों सहित 8 घायल, जा रहे थे सवामणी समारोह में शामिल होने

Rajasthan Road Accident: झुंझुनूं खेतड़ी के मेहाडा-बसई सड़क मार्ग पर रविवार को एक ट्रोला व बोलेरो जीप में आमने-सामने भिड़ंत हो गई। जिसमें डाडा फतेहपुरा निवासी एक ही परिवार के दो बच्चों सहित आठ जने घायल हो गए।
प्राप्त जानकारी के अनुसार रविवार को सायं काल डाडा फतेहपुरा निवासी मंगल सिंह(65) पुत्र कालू सिंह, सुमन(55) पत्नी विक्रम सिंह,पूजा(27) पत्नी आनंद सिंह, केशव(3) पुत्र आनंद सिंह ,राहुल(26) पुत्र विक्रम सिंह, आनंद सिंह(30) पुत्र विक्रम सिंह, माही(5) पुत्री आनंद सिंह व सुरती देवी(70) बोलेरो गाड़ी से हरियाणा के धडुन्दा (कनीना) अपने रिश्तेदारी में सोमवार को आयोजित होने वाली सवामणी समारोह में शामिल होने के लिए जा रहे थे।
अचानक मेहाडा- बसई सड़क मार्ग पर सामने से आ रहे ट्रोले से आमने-सामने की टक्कर हो गई। जिससे बोलेरो गाड़ी में सवार सभी गंभीर रूप से घायल हो गए। दुर्घटना की सूचना पर सड़क मार्ग पर अफरा तफरी मच गई। दुर्घटना की सूचना पर एक एंबुलेंस 108 मेहाडा अस्पताल से, एक एंबुलेंस 108 खेतड़ी अस्पताल से तथा एक खेतड़ी अस्पताल की बेस एंबुलेंस मौके पर पहुंची तथा घायलों को लेकर राजकीय अजीत उप जिला अस्पताल लेकर आए।
दुर्घटना की सूचना पर अजीत अस्पताल के पीएमओ डॉ .अक्षय शर्मा के नेतृत्व में डॉ. हर्ष सोभरि, डॉ मनीषा, डॉ. अमन मीणा 15 से अधिक नर्सिंग कर्मियों ने घायलो का इलाज किया। इसके अतिरिक्त बीसीएमओ डॉ हरीश यादव व डॉ महेंद्र सैनी भी सहायता के लिए राजकीय अजीत उप जिला अस्पताल पहुंचे। चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के पश्चात छ: घायलों पूजा, प केशव ,सुरती देवी ,मंगल सिंह, राहुल व आनंद सिंह को स्थिति गंभीर होने के कारण झुंझुनूं रेफर कर दिया गया। वही माही व सुमन का ईलाज राजकीय अजीत उप अस्पताल में जारी है।