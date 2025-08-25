Rajasthan Accident: ट्रोला-जीप की टक्कर में एक ही परिवार के 2 बच्चों सहित 8 घायल, जा रहे थे सवामणी समारोह में शामिल होने

दुर्घटना की सूचना पर अजीत अस्पताल के पीएमओ डॉ .अक्षय शर्मा के नेतृत्व में डॉ. हर्ष सोभरि, डॉ मनीषा, डॉ. अमन मीणा 15 से अधिक नर्सिंग कर्मियों ने घायलो का इलाज किया। इसके अतिरिक्त बीसीएमओ डॉ हरीश यादव व डॉ महेंद्र सैनी भी सहायता के लिए राजकीय अजीत उप जिला अस्पताल पहुंचे। चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के पश्चात छ: घायलों पूजा, प केशव ,सुरती देवी ,मंगल सिंह, राहुल व आनंद सिंह को स्थिति गंभीर होने के कारण झुंझुनूं रेफर कर दिया गया। वही माही व सुमन का ईलाज राजकीय अजीत उप अस्पताल में जारी है।