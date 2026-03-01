झालावाड़ में दर्दनाक हादसा: गेहूं की फसल निकालते समय थ्रेसर में फंसा हाथ, किसान की मौत

कृषि विशेषज्ञ पीडी नागर ने बताया कि इन दिनों किसान खेतों में गेहूं की फसल निकाल रहे हैं, मौसम खराब होने से किसान दिन रात काम कर रहे हैं। ऐसे में गेहूं निकालते समय पर्याप्त रोशनी रखें, हाथ में कड़ा और गले में साफी, गमछा भी नहीं डाले। कई बार किसान थ्रेशर में अधिक समय के चक्कर में जान जोखिम में डालकर दबाव के साथ गेहूं अंदर डालते हैं, इससे ऐसी घटनाएं होने का डर रहता है।