27 मार्च 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

झालावाड़

झालावाड़ में दर्दनाक हादसा: गेहूं की फसल निकालते समय थ्रेसर में फंसा हाथ, किसान की मौत

मनोहर थाना उपखंड क्षेत्र के जावरी गांव में गुरुवार रात गेहूं की फसल निकालते समय थ्रेसर मशीन में फंसने से 24 वर्षीय किसान की दर्दनाक मौत हो गई।

2 min read
Google source verification

झालावाड़

image

kamlesh sharma

Mar 27, 2026

thresher machine accident (1)

सांकेतिक तस्वीर। पत्रिका

झालावाड़। मनोहर थाना उपखंड क्षेत्र के जावरी गांव में गुरुवार रात गेहूं की फसल निकालते समय थ्रेसर मशीन में फंसने से 24 वर्षीय किसान की दर्दनाक मौत हो गई।

ग्रामीणों के अनुसार जावरी निवासी जानकीलाल (24) पुत्र ब्रदीलाल लोधा पड़ोसी के खेत पर थ्रेसर मशीन से गेहूं निकाल रहा था। इसी दौरान वह गेहूं का गट्ठा मशीन में डाल रहा था, तभी संतुलन बिगड़ने से उसका हाथ थ्रेसर में फंस गया। देखते ही देखते वह गेहूं के साथ अंदर की ओर खिंचता चला गया।

मशीन में फंसने से उसका शरीर बुरी तरह जकड़ गया और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंच गए। गांव में खबर फैलते ही शोक की लहर दौड़ गई। शुक्रवार को किसान का गमगीन माहौल में अंतिम संस्कार किया गया।

एक्सपर्ट व्यू: गले में साफी, गमछा भी नहीं डाले

कृषि विशेषज्ञ पीडी नागर ने बताया कि इन दिनों किसान खेतों में गेहूं की फसल निकाल रहे हैं, मौसम खराब होने से किसान दिन रात काम कर रहे हैं। ऐसे में गेहूं निकालते समय पर्याप्त रोशनी रखें, हाथ में कड़ा और गले में साफी, गमछा भी नहीं डाले। कई बार किसान थ्रेशर में अधिक समय के चक्कर में जान जोखिम में डालकर दबाव के साथ गेहूं अंदर डालते हैं, इससे ऐसी घटनाएं होने का डर रहता है।

पहले भी हो चुके हादसे

उदयपुर जिले के कोटड़ा थाना क्षेत्र के बोरडी कला गांव में एक दर्दनाक हादसे में स्कूली छात्रा हीना (17) की मौत हो गई थी। पड़ोस में ही थ्रेसर से गेहूं निकालने के लिए सहयोग करने गई थी। जहां गेहूं निकालने वक्त हीना का दुपट्टा थ्रेसर के पट्टे की चपेट में आने से उसकी गर्दन कट गई और उसकी मौके पर ही मौत हो गई थी।

पाली जिले के सदर थाना क्षेत्र के गिरादड़ा गांव में खेत में फसल निकालते समय गले में बंधा गमछा थ्रेसर में फंसने से 24 वर्षीय युवक रमेश पुत्र जोगाराम नाई की दम घुटने से मौत हो गई थी। जानकारी के अनुसार रमेश अपने पिता और भाई के साथ जवड़िया गांव के एक खेत में चने की फसल निकाल रहा था। तभी अचानक उसका गमछा मशीन की चपेट में आ गया था।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

27 Mar 2026 09:06 pm

Hindi News / Rajasthan / Jhalawar / झालावाड़ में दर्दनाक हादसा: गेहूं की फसल निकालते समय थ्रेसर में फंसा हाथ, किसान की मौत

बड़ी खबरें

View All

झालावाड़

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

हर साल सरकार की झोली में 29 करोड़, फिर भी उपेक्षित है जिले की मंडियां

झालावाड़

झालावाड़: नवविवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, चार महीने पहले हुई थी शादी

झालावाड़

Renu Murder Case: पहले पत्नी की बेरहमी से हत्या, फिर होटल में लड़कियों को बुलाकर बनाए अवैध संबंध

Renu Murder Case-1
झालावाड़

क्राइम सीन रिक्रिएशन से खुला राज, पत्नी की पीट-पीटकर हत्या की थी

झालावाड़

Rajasthan Crime: शराब और अय्याशी में डूबा करोड़पति बना कातिल; पत्नी की पीट-पीटकर ली जान

jhalawar wife murder
झालावाड़
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.