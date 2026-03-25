Renu Murder Case: पहले पत्नी की बेरहमी से हत्या, फिर होटल में लड़कियों को बुलाकर बनाए अवैध संबंध

मृतका रेणु उर्फ निमंता व हत्यारा पति देवकृपाल। फोटो: पत्रिका
झालावाड़। झालावाड़ के बहुचर्चित रेणु उर्फ निमंता हत्याकांड के आरोपी पति को लेकर चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। पुलिस पूछताछ में सामने आया कि आरोपी ने पत्नी की बेरहमी से हत्या करने के बाद फरारी के दौरान होटलों में ठहरकर कई लड़कियों और महिलाओं के साथ अवैध संबंध बनाए। घटना के बाद बुलाई गई कई लड़कियों के फोटो व चेट आरोपी के मोबाइल में मिले है।
पुलिस ने मृतका के पति देवीकृपाल उर्फ डेविड को वारदात के करीब 5 महीने बाद कोटा के आरकेपुरम इलाके से गिरफ्तार किया। इस दौरान आरोपी ने कार से पुलिस वाहन को टक्कर मार दी। वारदात में शामिल उसके भांजे कोमल मीणा और एक अन्य आरोपी की तलाश जारी है। वहीं, पकड़े गए आरोपी ने पूछताछ में अपना गुनाह कबूल कर लिया है।
पुलिस अधीक्षक अमित कुमार ने बताया कि मृतका के परिजन और ससुराल पक्ष ने शुरुआत में इसे सीढ़ियों से गिरने का हादसा बताया था। लेकिन मौके से मिले सबूतों के आधार पर पुलिस ने इसे हत्या माना और थाने के हेड कांस्टेबल ने परिवादी बनकर हत्या का मामला दर्ज कराया। एफएसएल टीम की वैज्ञानिक जांच में कड़ियां जोड़ते हुए खुलासा हुआ कि पति ने ही पीट-पीटकर हत्या की थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार मृतका रेणु के शरीर पर 19 चोट के निशान पाए गए थे।
जांच में सामने आया कि पत्नी की हत्या करने वाले आरोपी पति के दूसरी महिलाओं के साथ अवैध संबंध थे। इसी बात को लेकर पति-पत्नी के बीच आए दिन झगड़े होते थे। रेणु ने इस बारे में ससुरालवालों को बताया तो झगड़ा और बढ़ गया। ऐसे में पति ने अपनी ही पत्नी को रास्ते से हटाने की ठानी और फिर बेरहमी से हत्या कर दी।
पूछताछ में आरोपी देवीकृपाल ने कबूल किया कि उसके दूसरी महिलाओं से संबंध थे। घटना के बाद भी वह वापस होटल गया था, जहां पर होटल में बुलाई गई लड़कियों के साथ संबंध बनाए थे। आरोपी ने फरारी के दौरान भी अलग-अलग होटलों में लड़कियां और महिलाओं के साथ संबंध बनाए थे। आरोपी के मोबाइल में भी कई लड़कियों की फोटो और चेट मिली है।
जांच में सामने आया था कि घटना वाली रात 6 नवंबर 2025 को भांजे कोमल मीणा ने होटल में कमरा बुक किया था। जहां पर आरोपी पति देवीकृपाल ने भांजे के साथ शराब पार्टी की। इसके बाद आरोपी देवीकृपाल करीब दो बजे होटल से चला गया। इसके बाद सुबह करीब 5 बजे देवीकृपाल और कोमल कार से रेणु को लेकर अकलेरा अस्पताल पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
इसी दौरान दोनों आरोपी शव को अस्पताल में ही छोड़कर भाग गए। अंतिम संस्कार में भी दोनों शामिल नहीं हुए थे। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया था, ताकि आरोपी देश छोड़कर नहीं भाग सके। साथ ही आरोपी पर 25 हजार रुपए का ईनाम भी रखा था। करीब 5 महीने से जांच में जुटी पुलिस ने कोटा से आरोपी पति को दबोच लिया। इसके बाद पूरे हत्याकांड का खुलासा हुआ।
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