Renu Murder Case: पहले पत्नी की बेरहमी से हत्या, फिर होटल में लड़कियों को बुलाकर बनाए अवैध संबंध

पुलिस अधीक्षक अमित कुमार ने बताया कि मृतका के परिजन और ससुराल पक्ष ने शुरुआत में इसे सीढ़ियों से गिरने का हादसा बताया था। लेकिन मौके से मिले सबूतों के आधार पर पुलिस ने इसे हत्या माना और थाने के हेड कांस्टेबल ने परिवादी बनकर हत्या का मामला दर्ज कराया। एफएसएल टीम की वैज्ञानिक जांच में कड़ियां जोड़ते हुए खुलासा हुआ कि पति ने ही पीट-पीटकर हत्या की थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार मृतका रेणु के शरीर पर 19 चोट के निशान पाए गए थे।