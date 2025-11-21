शिक्षादान में झालावाड़ 5 वें पायदान पर, एक अरब से अधिक का मिल चुका सहयोग

झालावाड़. सरकारी स्कूलों की सूरत बदलने में हमारे झालावाड़ के भामाशाह पीछे नहीं है। ज्ञान संकल्प पोर्टल के जरिए अक्टूबर 2025 में डोनेट टू-ए-स्कूल श्रेणी के तहत प्रदेश में 26209 भामाशाहों ने 65,13,347 रुपए की राशि दान दी है। विभाग की ओर से जारी अक्टूबर महीने की रैंकिंग में जयपुर अव्वल है। वहीं हाड़ौती अंचल का झालावाड़ 5 वें, झुंझुनूं 29 वें व चूरू 31 वें पायदान पर रहा है।अक्टूबर में 970 ट्रांजेक्शन्स के जरिए 12,63,361 रुपए की दान राशि के साथ प्रदेश भर में झालावाड 5 वें स्थान पर है। शिक्षा के मामले में धनराशि देने में जयपुर सिरमौर है जबकि बांसवाड़ा, बीकानेर, चूरू, जैसलमेर व झुंझुनूं जिला फिसड्डी रहे है। शिक्षा विभाग ने स्कूलों के विकास के लिए ज्ञान संकल्प पोर्टल शुरू किया था। पहले भामाशाहों को दान के लिए कार्यालयों में जाना पड़ता था। अब दान ऑनलाइन होने की वजह से भामाशाहों में भी क्रेज बढ़ा है। पोर्टल के जरिए दी जाने वाली सहयोग राशि पर आयकर अधिनियम की धारा 80 जी के तहत छूट का प्रावधान है। ऐसे में अब दानदाता भी इसमें रूचि दिखा रहे हैं। अक्टूबर माह में झालावाड़ में करीब पौने दो लाख रूपए का दान आया है। योजना के शुरूआत से लेकर अभी तक 1 अरब 39 करोड़ 13लाखरूपए के विकास कार्य स्कूलों में करवाए जा रहे हैं।