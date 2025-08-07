7 अगस्त 2025,

झालावाड़

झालावाड़ स्कूल हादसा: डोटासरा ने घायल बच्चों से की मुलाकात, बोले- ‘मुख्यमंत्री जी को यहां आना चाहिए था लेकिन…’

Jhalawar School Tragedy: आज कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने झालावाड़ के अस्पताल पहुंचकर पिपलोदी स्कूल हादसे में घायल हुए बच्चों और उनके परिजनों से मुलाकात की।

झालावाड़

Nirmal Pareek

Aug 07, 2025

Govind Singh Dotasara
कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, फोटो- एक्स हैंडल

Jhalawar School Tragedy: झालावाड़ जिले के पीपलोदी गांव में 25 जुलाई 2025 को राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय की छत गिरने से सात बच्चों की मौत और 28 के घायल हो गए थे। इस दुखद घटना के बाद आज कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने झालावाड़ के अस्पताल पहुंचकर पिपलोदी स्कूल हादसे में घायल हुए बच्चों और उनके परिजनों से मुलाकात की।

उन्होंने बच्चों का हालचाल जाना और डॉक्टरों से उनके उपचार के बारे में विस्तृत जानकारी ली। इस दौरान डोटासरा ने सरकार की कार्यप्रणाली पर तीखा हमला बोला और इस हादसे को सिस्टम की गंभीर विफलता का परिणाम बताया।

त्रासदी को टाला जा सकता था- डोटासरा

गोविंद सिंह डोटासरा ने अस्पताल में बच्चों और उनके परिवारों से मुलाकात के बाद मीडिया से बातचीत में कहा कि पिपलोदी स्कूल हादसा केवल एक दुर्घटना नहीं, बल्कि सिस्टम की चरम लापरवाही और विफलता का नतीजा है। यदि समय रहते स्कूलों की जर्जर इमारतों की मरम्मत और सुरक्षा मानकों पर ध्यान दिया जाता, तो इस त्रासदी को टाला जा सकता था।

उन्होंने राज्य की भाजपा सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि इस दुखद घड़ी में मुख्यमंत्री को स्वयं झालावाड़ पहुंचकर पीड़ित परिवारों से मिलना चाहिए था, लेकिन सरकार की प्राथमिकताओं में बच्चों की सुरक्षा और संवेदना का कोई स्थान नहीं दिखता। डोटासरा ने कहा कि जो सरकार इन पीड़ित परिवारों को संबल नहीं दे सकती, उससे मुआवजे और सहायता की उम्मीद करना बेमानी है। सरकार की उदासीनता ने मासूमों की जिंदगी को खतरे में डाल दिया है।

कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष ने इस मौके पर कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ता इस मुश्किल घड़ी में पीड़ित परिवारों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। उन्होंने बताया कि कांग्रेस के सभी विधायकों ने अपने-अपने क्षेत्रों के कलेक्टरों को पत्र लिखकर विधायक कोष से जर्जर स्कूल भवनों की मरम्मत के लिए धनराशि जारी करने की मांग की है।

डोटासरा ने सरकार से की ये मांग

डोटासरा ने कहा कि यह समय राजनीति से ऊपर उठकर काम करने का है। उन्होंने सरकार से तत्काल सुधारात्मक कदम उठाने की अपील की ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो।

उन्होंने आगे कहा कि यह केवल एक हादसा नहीं, बल्कि बच्चों की जिंदगी और देश के भविष्य का सवाल है। सरकार को अपनी प्राथमिकताएं तय करनी होंगी। स्कूलों में सुरक्षा सुनिश्चित करना और शिक्षा के बुनियादी ढांचे को मजबूत करना अब समय की मांग है। डोटासरा ने केंद्र और राज्य सरकार से मांग की कि स्कूलों की स्थिति का सर्वे कराकर तत्काल मरम्मत और सुरक्षा उपायों को लागू किया जाए।

Published on:

07 Aug 2025 12:04 pm

Hindi News / Rajasthan / Jhalawar / झालावाड़ स्कूल हादसा: डोटासरा ने घायल बच्चों से की मुलाकात, बोले- ‘मुख्यमंत्री जी को यहां आना चाहिए था लेकिन…’

