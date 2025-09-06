Patrika LogoSwitch to English

झालावाड़

पिपलोदी स्कूल हादसे के पीड़ित परिवारों को किरोड़ी लाल ने दी आर्थिक सहायता, जेल में पूर्व MLA से की मुलाकात

कृषि एवं आपदा प्रबन्धन मंत्री किरोड़ी लाल मीणा पिपलोदी स्कूल हादसे में पीड़ित परिजनों से मिले।

झालावाड़

Lokendra Sainger

Sep 06, 2025

jhalawar news
Photo- Kirodi Lal Meena X Handle

कृषि एवं आपदा प्रबन्धन मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने शनिवार को झालावाड़ के पिपलोदी गांव पहुंचे और मृतक बच्चों के परिजनों से मिले। यहां से दोपहर में वे सीधे झालावाड़ शहर स्थित जेल पहुंचे। उन्होंने यहां बंद अंता के पूर्व विधायक कंवरलाल मीणा से करीब आधे घंटे मुलाकात की। गौरतलब है कि इस जेल में समरावता प्रकरण से चर्चा में आए नरेश मीणा भी बंद है।

जेल से बाहर निकलने के बाद मीडियाकर्मियों से बात करते हुए कृषि मंत्री ने कहा कि कंवरलाल हमारी पार्टी के विधायक रहे है। उनकी जमानत के लिए मैं स्वयं राज्यपाल से मिलूंगा। ये थोड़ा लीगल मामला है। नरेश से मुलाकात के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि उनसे मैं पहले मिल चुका हूं। अभी एक ही व्यक्ति से मिलने का नियम है। अभी आने का मकसद पूछने पर किरोड़ी ने कहा कि राम-राम, श्याम-श्याम करने आए हैं।

किसान आंदोलन पर बोले

झालावाड़ जिले में 8 सितंबर को किसानों को बड़ा आंदोलन है। उनकी कई मांगे है। इस पर कृषि मंत्री ने कहा कि अकलेरा में कुछ किसानों ने मुझे ज्ञापन दिया है। उनकी 21 मांगे हैं, इसमें एमएसपी व बीमा आदि भी है। उनके ज्ञापन को लेकर गंभीरता से सीएम को अवगत करवाएंगे। अतिवृष्टि व बाढ़ के कारण जिन लोगों को भी नुकसान हुआ है, उनका सर्वे करवाकर पीडि़तों को राहत दिलवाई जाएगी। किसानों की जो भी उचित मांगे हैं, उनको पूरा किया जाएगा। हमारी सरकार किसानों के साथ है।

खाद की कालाबाजारी नहीं की जाएं

कृषि मंत्री ने कहा कि प्रदेश खाद की कोई कमी नहीं है। कृषि विभाग के सभी संयुक्त निदेशकों को इसकी निगरानी करने के निर्देश दिए है।

मृतकों के परिजनों को नकद सहायता दी

कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने गत 25 जुलाई को हुए स्कूल हादसे में मृतक सात बच्चों के परिजनों को एक-एक लाख रुपए और घायलों को दस-दस हजार रुपए की नकद आर्थिक सहायता दी। मीणा ने कहा कि यह राशि उन्होंने अपने वेतन से दी है। मीणा ने कहा कि पिपलोदी में ग्रामीणों ने पेयजल की कमी बताई। वहां स्थानीय विधायक ने 25 लाख की लागत से पानी की टंकी बनाने की घोषणा की है। वहां जो भी अन्य समस्याएं होगी, उन्हें मुख्यमंत्री के सामने रखकर समाधान करवाया जाएगा।

Published on:

06 Sept 2025 07:33 pm

Hindi News / Rajasthan / Jhalawar / पिपलोदी स्कूल हादसे के पीड़ित परिवारों को किरोड़ी लाल ने दी आर्थिक सहायता, जेल में पूर्व MLA से की मुलाकात

