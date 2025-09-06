पिपलोदी स्कूल हादसे के पीड़ित परिवारों को किरोड़ी लाल ने दी आर्थिक सहायता, जेल में पूर्व MLA से की मुलाकात

झालावाड़ जिले में 8 सितंबर को किसानों को बड़ा आंदोलन है। उनकी कई मांगे है। इस पर कृषि मंत्री ने कहा कि अकलेरा में कुछ किसानों ने मुझे ज्ञापन दिया है। उनकी 21 मांगे हैं, इसमें एमएसपी व बीमा आदि भी है। उनके ज्ञापन को लेकर गंभीरता से सीएम को अवगत करवाएंगे। अतिवृष्टि व बाढ़ के कारण जिन लोगों को भी नुकसान हुआ है, उनका सर्वे करवाकर पीडि़तों को राहत दिलवाई जाएगी। किसानों की जो भी उचित मांगे हैं, उनको पूरा किया जाएगा। हमारी सरकार किसानों के साथ है।