Jhalawar: फर्जी डॉक्यूमेंट से जमीन हड़पने के आरोप में ये कांग्रेस नेता गिरफ्तार, 2019 में लड़ा था सांसद का चुनाव

पुलिस गिरफ्त में कांग्रेस नेता प्रमोद शर्मा (फोटो: पत्रिका)
Congress Leader Pramod Sharma Arrested: झालावाड़ पुलिस ने कांग्रेस के पूर्व लोकसभा प्रत्याशी प्रमोद शर्मा को जमीन के फर्जीवाड़े के मामले में गिरफ्तार कर लिया। साथ ही उनके दो अन्य सहयोगी महेन्द्र सिंह नरूका और ललित वैष्णव को भी गिरफ्तार किया है। प्रमोद शर्मा ने 2019 में कांग्रेस के टिकट पर झालावाड़-बारां लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा था।
दरअसल, महेश कुमार डागा नामक व्यक्ति ने 27 मार्च 2024 को पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई। उन्होंने बताया कि उन्होंने सिटी फोरलेन स्थित गायत्री मंदिर के पास स्थित एक भूमि का रजिस्ट्रेशन अपने बेटे सुमित डागा के नाम कराया था। 14 नवंबर 2022 को जब वे निर्माण कार्य के लिए नींव खुदाई करवा रहे थे तो प्रमोद शर्मा मौके पर आए और काम रुकवा दिया।
इस पर पुलिस ने जांच शुरू की और पाया कि प्रमोद शर्मा ने कूटरचित इकरारनामा तैयार किया था। FSL रिपोर्ट से यह पुष्टि हुई कि इकरारनामा स्कैन किया गया था। इस इकरारनामे के जरिए आरोपी ने जमीन का मालिक खुद को दिखाया और पूरी संपत्ति पर कब्जा करने का प्रयास किया।
गौरतलब है कि असली मालिक नीना सिंघल ने 2001 में इस भूमि को खरीदा था, जिसे 2004 में 540 वर्ग फीट के हिस्से में राजकुमार खण्डेलवाल को बेचा गया था, जबकि बाकी हिस्से को 2006 में कपिल शर्मा को बेचा गया था। प्रमोद शर्मा और उनके साथियों ने मिलकर फर्जी दस्तावेज तैयार किए और अपनी योजनाओं को अंजाम देने की कोशिश की।
जिसके बाद पुलिस ने 3 आरोपियों प्रमोद शर्मा, महेन्द्र सिंह नरूका और ललित वैष्णव को गिरफ्तार किया है। इसके अलावा प्रमोद शर्मा के खिलाफ अन्य दो मामले भी दर्ज हैं, जिसमें आरोप है कि उन्होंने अन्य जमीनों पर कब्जा करने की कोशिश की थी।
प्रमोद शर्मा BJP छोड़कर 2019 में कांग्रेस में आए थे और उसी साल झालावाड़ लोकसभा सीट से चुनाव भी लड़ा था। वे पूर्व में झालावाड़ कॉलेज के छात्रसंघ अध्यक्ष भी रह चुके हैं।
