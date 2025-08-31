काठ का बना हो, ऐसा ही लगेगा रेन बसेरा

झालावाड़. करीब १२ साल बाद रेन बसेरा फिर से जीवंत होने वाला है। नया रेन बसेरा बाहर से भले ही सीमेंट कंक्रीट का बनाया गया है, लेकिन अंदर से इसे पुराने स्वरूप में ही आकार दिया गया है। इसे आज ही के दिन यानी 29 अगस्त 1937 को महाराजा राजेन्द्र सिंह ने कृष्ण सागर तालाब के किनारे स्थापित करवाया था। इसके प्राकृतिक नजारे को देखने के लिए यहां बड़ी संख्या में देशी-विदेशी पर्यटक आते थे,यहां लगी धूप घड़ी आकर्षक का केन्द्र थी, लेकिन १२.१२.२०१२ को काठ का रेन बसेरा को असामाजिक तत्वों ने जलाकर नष्ट कर दिया था। लेकिन इसके लिए राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड जयपुर ने 2 करोड़ 9 लाख का बजट जारी किया है, अब इसे काठ के रेन बसेरे की तरह ही नए स्वरूप में निखारा जा रहा है।