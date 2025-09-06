नरेश मीणा जेल से रिहा… हाईकोर्ट से मिली जमानत, अंता विधानसभा सीट से उपचुनाव लड़ने के दिए संकेत

नरेश मीणा ने कहा कि अभी भी वह पिपलोदी हादसे के मृतकों के लिए एक करोड रुपए की मांग पर कायम है। उन्होंने कहा कि जब सांप्रदायिक दंगों में मरने वालों को करोड़ों में मुआवजा दिया जाता है, विमान हादसे में मरने वाले को लोगों को करोड़ों में मुआवजा दिया जाता है। फिर संस्थागत भ्रष्टाचार की वजह से स्कूल में जान गंवाने वाले बच्चों को क्यों नहीं दिया गया।